Ligue des champions (phase de poules), Zoran Manajlovic, entraîneur du WA Casablanca : « Nous visons les demi-finales »

Le WA Casablanca, l'un des adversaires de l'USM Alger en phase de poules de la Ligue des champions africaine de football, ambitionne d'atteindre les demi-finales de la compétition phare des clubs dont la première journée aura lieu fin novembre, selon son entraîneur serbe. "Nous visons la demi-finale de la Ligue des champions africaine, mais pour cela, la chance est très importante. Il y a d'autres équipes fortes qui rivaliseront avec nous pour remporter le titre cette année : Al Ahly, Espérance et TP Mazembe", a déclaré Zoran Manojlovic à la BBC Sport. La phase de groupes de la compétition africaine de cette année débutera fin novembre avec une première sortie en déplacement pour affronter l'USM Alger au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Dans l'autre match de groupe, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns seront opposés aux Angolais de Petro Atletico. Agé de 57 ans, le technicien serbe est à la tête des anciens champions d'Afrique depuis juillet, après avoir travaillé dans trois clubs angolais. Il a pris les destinées du Wydad peu après la controversée finale de la Ligue des champions de l'an dernier, qui a été interrompue lors du match retour, le Wydad ayant protesté contre le fait que le VAR n'ait pas été utilisé pour contrôler un but accordé à l'Espérance de Tunis.

L'équipe tunisienne s'est vu décerner le titre après que la Confédération Africaine de Football eut d'abord demandé que le match soit rejoué. D'autre part, le coach serbe a estimé que le championnat marocain est l'un des meilleurs d'Afrique avec ceux de l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte.