PAC - ESS et ASO - MCA : Que cache la non-retransmission des matches ?

La rencontre Paradou AC-ES Sétif était programmée par les services de l’EPTV, pour être retransmise en direct sur l’une des chaînes de la télévision algérienne. Initialement fixé à 18h30, le coup d’envoi du match a été changé 48 heures seulement avant son déroulement, pour être avancé à 16h. Ce qui a complètement chamboulé sa retransmission.

Il faut savoir que l’EPTV qui programme les matches télévisés à l’avance doit être mise au courant de tout changement d’horaire d’une rencontre donnée au moins 72h avant afin de pouvoir y acheminer un matériel conséquent. Voulant avoir des explications, le service des sports de l’EPTV prend attache avec le SG de la LFP. Ce dernier l’informe que les dirigeants du PAC ont fait savoir qu’en raison d’un problème d’éclairage au stade Omar- Hamadi, ils ont décidé de faire jouer le match non pas à 18h30 mais à 16h. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’alibi en question ne tient absolument pas la route, du fait que même si le coup d’envoi de la rencontre est donné à 16h, la seconde période se jouera inéluctablement sous les projecteurs, du moment que le ciel commence à s’assombrir en cette période de l’année. On se demande donc qui avait intérêt à ce que cette affiche ne soit pas retransmise sur le petit écran ?!! Cela d’autant plus que, selon une source sûre, lors de leur arrivée au stade Omar-Hamadi et après avoir décliné leurs ordres de mission, les membres de l’équipe de l’EPTV, une fois à l’intérieur de l’enceinte du stade pour accomplir leur boulot et prendre les actions du match, ont rencontré des problèmes avec une personne qui faisait office d’organisateur, sans pour autant décliner son identité. Ce dernier n’a pas cessé de les importuner et de leur mettre des bâtons dans les roues, les empêchant même d’une manière peu courtoise de placer leurs caméras aux endroits appropriés. Il a fallut faire appel à certains sages pour calmer les esprits et permettre au journaliste Hichem Sadoudi et l’équipe technique qui l’accompagnait en la circonstance d’accomplir leur mission, non sans que les attitudes néfastes ne portent préjudice à leur travail puisqu’ils n’ont pas pu filmer l’ouverture du score par l’ESS à la 14e minute par Nemdil. Par ailleurs, côté sétifien, dirigeants, staff technique et joueurs, et même si cela a été dit en toute diplomatie, ont carrément été choqués par l’arbitrage catastrophique de M. Bassiri, au point où même le coach tunisien El Kouki et sans citer l’arbitre a déclaré à la fin de la partie ceci : «Il était impossible pour nous de gagner ce match, je n’évoque pas l’aspect technique, car je suis très satisfait du rendement de mes joueurs et je reconnais aussi la valeur de l’équipe du Paradou, mais je préfère ne pas en dire plus…». Même son de cloche chez les joueurs et dirigeants. Par ailleurs, l’EPTV voulait aussi diffuser le match ASO-MCA. Ce dernier était programmé à 15h. Pour pouvoir le transmettre en direct, le responsable sport de l’EPTV a pris attache 72h avant le jour de la rencontre avec le SG de la LFP pour demander à la dite instance de changer l’horaire du match et la ramener à 18h45. Cela d’autant plus que les Chélifiens ont l’habitude de jouer en nocturne ou diurne. Ce dernier, après avoir pris contact avec la direction de l’ASO Chlef, le rappelle pour l’informer qu’elle refusait ledit changement. Résultats des courses, deux belles affiches du championnat de la Ligue 1 n’ont pas été transmises par la télévision nationale, privant de nombreux téléspectateurs et fans des formations en question qui ne pouvaient se déplacer au stade pour les suivre. Pourquoi toute cette gabegie et à quelles fins ? La réponse tout le monde la connait…

Mohamed-Amine Azzouz