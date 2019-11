Championnat national interclubs en petit bassin : Abdallah Ardjoun bat le record d’Algérie du 100 m dos

Le nageur Abdallah Ardjoun s’est offert samedi le record d'Algérie du 100m dos, lors du championnat national interclubs de natation en petit bassin, disputé à la piscine olympique d’El Baz de Sétif. En réalisant un chrono de 54’’65 sur 100 m dos, le pensionnaire de l’ASPTT Alger vient non seulement d’effacer le record établi par Riad Bouhamdi (54’’85) mais réalise également les minima "B" de qualification pour les prochains jeux olympiques de Tokyo 2020. Agé de 18 ans, Ardjoun s’était précédemment distingué en décrochant de nombreux titres lors des Jeux africains de la jeunesse (Alger 2018) puis aux Jeux africains de Rabat 2019. "C’est fantastique. Franchement, je ne m’attendais pas à battre le record d'Algérie du 100 m dos. Ce championnat était d’abord pour moi une répétition grandeur nature pour les prochaines échéances internationales, mais maintenant ce statut de recordman national va m’inciter à redoubler d’efforts pour représenter l’Algérie de la meilleure façon possible", a confié Abdallah Ardjoun. "Je tiens à remercier mon entraîneur mais aussi tous les techniciens de l’ASPTT Alger et de l’équipe nationale qui m’ont permis d’être sacré sur cette distance, a ajouté le jeune nageur avant de souhaiter le meilleur à ses coéquipiers de l’équipe nationale lors des prochains JO 2020 et aux championnats arabes et africains.