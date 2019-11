NAHD 0 - MCO 0 : El-milaha perd deux points à domicile

La dernière rencontre de la onzième journée de Ligue 1 entre le NAHD et le MCO s’est terminée sur un core vierge. Ayant eu lieu au stade du 20-Août à Alger, en présence d’une affluence nombreuse, notamment de la part des Oranais, le niveau du match a été en deçà de cette grande affiche.

Les 22 acteurs ont entamé la première mi-temps avec beaucoup de prudence. Peu d’occasions dangereuses pour trouver le chemin des filets, avec beaucoup de déchets dans le jeu des deux équipes. La seconde mi-temps a vu plus de dynamisme, avec un léger avantage pour les Sang et Or qui ont voulu coûte que coûte remporter ce match à domicile. Les deux entraîneurs ont procédé à des changements à partir de la 65’, avec l’entrée en jeu de Yaiche, pour le NAHD, et de Mellal, pour le MCO, à la place de Mansouri. Ces deux joueurs ont été les auteurs des deux balles les plus dangereuses du match, à commencer par Mellal qui reçoit, à la 73’, une longue transversale, dribble en contrôlant le ballon et pénètre du côté gauche de la surface de réparation. Son ballon est sauvé in extremis par les défenseurs nahdistes, avant que Yaiche ne drible deux joueurs sur le flanc gauche et arme un tir puissant qui ne passe pas loin des filets du portier oranais. Rencontré, à l’issue du match, l’entraîneur du NAHD s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs, tout en regrettant les deux points manqués à domicile. «Les joueurs ont fait un grand match, mais le manque de maturité nous a empêchés de remporter les trois points. Le MCO joue bien au ballon, nous avons réussi quand même à prendre possession de la balle dans leur camp, notamment en deuxième mi-temps. Nous allons récupérer les blessés et continuer à travailler pour améliorer nos résultats», a déclaré Lakhdar Adjali, avant de revenir sur l’absence de l’avant-centre Redouane Zerdoum, meilleur buteur du championnat avec cinq réalisations, suspendu pour trois matchs dont un avec sursis, lors du derby face à l’USMA. «Zerdoum est un joueur important pour l’équipe, il a fait une erreur bête en fin du match face à l’USMA. Cet incident lui fera une bonne expérience pour le reste de sa carrière, il doit canaliser sa colère pour les prochains matchs», a-t-il noté. Pour sa part, le coach du MCO, Bachir Macheri, estime que ce match nul reste un résultat positif pour un match à l’extérieur. «Nous avons créé beaucoup d’occasions et nous avons imposé notre style de jeu. Hélas, la précipitation et le manque d’expérience de nos joueurs ont fait que le score reste vierge ! Il faut rappeler que nous avons été privés de beaucoup de joueurs, pour cause de blessure. Je remercie nos supporters d’avoir fait le déplacement en masse», a-t-il souligné.

Kader Bentounès