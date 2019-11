Dans la lucarne : Les droits de retransmission

Le football, faut-il le mettre en exergue, est d’abord un «ciment» fort pour raffermir et renforcer les relations dans le monde du sport. Il est aussi un spectacle qui fait vibrer les foules à travers le monde. Les amateurs de cette discipline sont, le moins que l’on puisse dire, assez nombreux d’année en année. C’est tant mieux pour ce sport qui ne laisse personne indifférent. Les grandes compétitions internationales, mais aussi locales ou régionales sont très suivies par leurs adeptes, mais aussi tous ceux qui aiment le football. Ce qui pose, cependant problème reste le fait que le spectacle qu’engendre le football est soumis de nos jours aux grandes convoitises de certaines chaînes qui ont décidé en achetant les droits de retransmission du mondial, de la Ligue des champions, de la Ligue de l’UEFA, de l’EURO et partant des grandes compétitions ont aujourd’hui pignon sur rue. Si en Europe, les relations entre public, instances sportives, mais aussi ceux qui «vendent» ou qui possèdent les droits de retransmission TV sur les compétitions qui touchent au football sont normales et bien régulées, ce n’est pas le cas en Afrique. Dans notre continent, la CAF qui était gérée alors par le Camerounais, Issa Hayatou, avait vendu l’exclusivité des droits des compétitions africaines aussi bien au niveau des clubs que des équipes nationales avec la CAN à une firme française sur une durée de 12 ans. C’est vrai qu’aujourd’hui, que ce contrat dépasse l’entendement est dénoncé par le droit égyptien dont la CAF est sujette à ses décisions. Toujours est-il, les Africains qui font le spectacle ne sont pas autorisés à regarder les matches de leur propre équipe nationales. C’est une forme de domination d’un genre nouveau dans un tel contexte. Car et malgré le fait qu’il y eut une action politique au niveau de certains états, mais elle n’a rien pu faire pour permettre aux pays maghrébins qui sont les plus touchés par le «chantage» de ces entreprises qui possèdent l’exclusivité des droits de regarder les matches de leurs équipes nationales. Pour certains pays africaines, on les autorise à regarder les matches gratuitement, sauf les maghrébins. Ils sont appelés à payer «les yeux de la tête» pour espérer recevoir le signal. Ce qui est encore plus difficile à admettre, c’est qu’ils n’ouvrent pas de négociations avec ceux qui veulent acheter les matches de leurs équipes nationales respectives. Ils fixent les prix et c’est à prendre ou à laisser. Ils sont, à ce niveau, impitoyables du fait que seuls les «gros sous» les intéressent. A court terme, la solution ne pourrait pas voir le jour, eu égard à la puissance de ceux qui détiennent les droits et qui en font ce qu’ils veulent. Heureusement, les hackers arrivent à déjouer tous leurs plans de codage aussi sophistiqués soient-ils. C’est un peu la solution pour éviter «l’écran noir». Ces grandes chaînes aidées un peu par la FIFA et les grandes fédérations internationales font tout pour maintenir leur diktat et leur puissance financière. C’est ce qui les intéresse. Le reste ne compte pas pour eux. Et c’est vraiment «rageant !»

Hamid Gharbi