Ligue des Champions d’Afrique, JSK – AS Vita Club (RD Congo) : L’attaque en question

La JS Kabylie ne parvient toujours pas à trouver une stabilité au niveau des résultats et à confirmer ses performances acquises hors de ses bases.

Les coéquipiers de Hamroun ont une fois de plus enregistré une contre performance at home. Les Canaris ont été tenus en échec, à huis clos, par la JS Saoura (0-0), à l’occasion de la 11e journée du championnat de Ligue I. Un résultat qui ne convient pas au Canaris, censés jouer les premiers rôles en championnat. Par ailleurs, ce faux pas intervient la veille du premier match de la phase de poules de la Ligue des Champions. La JSK sera hôte de la formation de l’AS Vita Club (RD Congo). Le staff technique n’a pas caché son inquiétude par rapport à l’animation offensive et le manque d’efficacité de ses attaquants à la veille du rendez-vous Africain. «On n’arrive pas à enchaîner et à confirmer. On rate beaucoup d’occasions. Il va falloir y remédier rapidement. On perd beaucoup de points à domicile. Cela nous empêche d’être à la position à laquelle nous devons nous trouver au classement. Nous avons un réel problème au niveau de l’attaque. Cela dit, il faut vite oublier ce faux pas à domicile et se concentrer sur la Ligue des champions qui arrive. On aura des rencontres de haut niveau qui vont s’enchaîner et l’on doit répondre présent, a déclaré le technicien français Hubert Velud, visiblement déçu, à l’issue de la rencontre face à la JSS. Néanmoins, le coach des canaris reste confiant. «Je connais mon équipe et je sais de quoi elle est capable lorsqu’il s’agit de se produire à l’échelle continentale. Mes joueurs sont tout à fait capables de se transcender pour donner le meilleur d’eux même et réaliser de bons résultats. De plus, il y aura la présence de notre public, dont l’apport ne sera pas négligeable. Nous allons jouer à domicile. On est conscient qu’on doit absolument débuter cette prestigieuse compétition par un succès. C’est important pour la suite du parcours. Pour le moment, je n’ai pas encore établi le programme de préparation pour le match face à l’équipe Congolaise. Toutefois, j’ai des échos sur notre futur adversaire et sur la manière par laquelle nous allons aborder cette partie. Une chose est sure. On doit revoir notre stratégie offensive et montrer plus d’efficacité en attaque», a -t’il précisé. Pour rappel, la JS Kabyle recevra vendredi prochain le représentant du RD Congo. Un adversaire qui n’est pas vraiment au mieux de sa forme cette saison. Après 13 journées de championnat, l’AS Vita Club pointe à la quatrième position, avec quatre longueurs derrière le leader incontournable et incontestable le TP Mazembé, qui par ailleurs, compte trois matches en moins. La formation phare de la capitale Kinshasa connait pratiquement le même souci de stabilité au niveau des résultats et d’efficacité offensive, que la JSK.

Redha M.