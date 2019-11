Tottenham : Première victoire pour Mourinho

Tottenham s'est imposé samedi en déplacement face à West Ham (3-2), pour la première sur le banc de l'entraineur portugais José Mourinho, en match comptant pour la 14e journée du championnat anglais de football. Son Heung-min (36e), Lucas Moura (43e), et Harry Kane (49e) ont trouvé le chemin des filets, sous le regard de leur nouveau coach, qui a remplacé l'Argentin Mauricio Pochettino, licencié mercredi. Les "Hammers" ont réduit le score à deux reprises par Michail Antonio (73e) et Angelo Ogbonna (90e). A l'issue de cette victoire, les "Spurs" remontent provisoirement à la 6e place au classement avec 17 points. De retour aux affaires après une longue pause où il a impatiemment attendu un nouveau défi, Mourinho a affirmé que cette période de près d'un an sans entraîner n'avait "pas été une perte de temps". Cette 14e journée s’est poursuivi samedi dernier avec notamment le choc entre Manchester City de l'ailier international algérien Riyad Mahrez et Chelsea à 18h30.