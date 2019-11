Annaba : Formation des encadreurs

Les délégués communaux, relevant de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) ont été installés, à Annaba par le coordinateur de wilaya de cette instance, le docteur Mourad Bouakkadia. La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège de la coordination de wilaya de l’ANIE, en présence des membres de cette instance et les douze délégués que compte la wilaya. En marge de la cérémonie, le coordinateur a souligné que le peuple attend avec impatience l’élection présidentielle du 12 décembre, indiquant que l’ANIE aura le rôle de garantir la réussite de l’élection. Les délégués accompagnés du coordinateur ont prêté serment au niveau de la cour de justice. Pour ce qui est de l’aspect organisationnel du scrutin, Mourad Bouakkadia a fait savoir que des sessions de formation au profit de 1.199 encadreurs seront organisées à partir de la semaine prochaine sur les nouvelles règles régissant leur tâche du début jusqu’à la fin du processus électoral. Ces sessions de formation seront encadrées par les membres de la coordination de wilaya de l’ANIE. S’agissant du dispositif d’accueil des électeurs, le coordinateur fait état de 146 centres et 1.053 bureaux de vote qui vont être encadrés par 8.000 agents et fonctionnaires.

B. G.