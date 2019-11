Oran : Les coordinateurs communaux installés

Les coordinateurs communaux de la délégation de la wilaya d’Oran, relevant l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, ont été installés mercredi dernier lors d’une cérémonie à la salle des conférences de la grande mosquée Abdelhamid Ibn Badis.

Il s'agit de juristes, avocats, notaires et huissiers de justice, entre autres, désignés à la tête de 26 délégations communales de l’ANIE, composées de représentants de la société civile locale. La cérémonie a été présidée par le coordinateur de la délégation de la wilaya d’Oran de l’ANIE, Abdelkader Bendaoud.

M. Bendaoud a mis en avant, à l’occasion, «les compétences et la crédibilité» des coordinateurs de ces délégations communales, ainsi que leurs membres, qui accompliront leurs missions conformément aux «règles d’éthique et de déontologie», a-t-il souligné. Il a tenu à rappeler aussi que la mission qui leur est dévolue tout au long de la campagne électorale et le jour du scrutin «nécessite davantage de concertation, de rigueur, de dévouement et d’une présence continue sur le terrain».

La cérémonie a été également l'occasion de rappeler les règles d’affichage et d’organisation des meetings et autres activités au profit des candidats à la présidentielle du 12 décembre.