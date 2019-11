Sétif : La campagne s’intensifie

Dans la wilaya de Sétif, la campagne électorale comptant pour l’élection présidentielle du 12 décembre continue dans le calme et gagne au fur et à mesure du terrain, passant ainsi d’une proximité qui permet d’aller au contact direct avec le citoyen aux premiers meetings avec les citoyens comme l’auront annoncé les partis du candidat Ali Benflis dans la commune de Taya et celui de Abdelmadjid Tebboune à Salah Bey. Le meeting organisé par le parti Talaie El Houriet a permis à Aïssa Fellahi, le directeur de campagne au niveau de cette wilaya, et à Ahmed Adhimi de dire l’importance que revêt une telle élection et l’impact qu’elle est appelée à produire dans la construction d’une Algérie nouvelle qui tire ses fondements des valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre et s’inscrit en droite ligne avec les aspirations du peuple. Une rencontre qui a permis de développer les grands axes du candidat Ali Benflis et à l’issue de laquelle les intervenants n’ont pas manqué de souligner le mérite qui revient à l’institution militaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, qui a préservé le pays en cette phase difficile et veillé à la stabilité de ses institutions. Il appellera les citoyens à se rendre nombreux aux urnes le 12 décembre et voter pour une Algérie forte et prospère. C’est ce même engouement qui a marqué le meeting organisé par le mouvement el Islah en coordination avec la direction de campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune et qui a été animé hier à Salah Bey par Filali Ghouini, le président du mouvement El Islah. Une rencontre à l’issue de laquelle l’intervenant et les représentants du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, se sont penchés sur les différents volets politique, social et économique du programme de ce candidat, faisant, par là même, état de cette période que traverse le pays et qui incite plus que jamais à l’élection d’un président de la République, seule solution politique. Comme ils appelleront à une participation massive à l’élection du 12 décembre. Du côté du RND l’activité n’en est pas moins importante avec la mise en branle depuis hier également de groupes qui ont été répartis sur plusieurs communes à l’effet d’aller au contact direct avec les citoyens pour dire le parcours du candidat Azzedine Mihoubi et expliquer les grands axes de son programme et les 200 mesures pratiques qu’entend mettre en œuvre le candidat du Rassemblement national démocratique.

Le parti El Bina, du candidat Abdelkader Bengrina, poursuit quant à lui intensément le travail de proximité, quittant le chef-lieu de wilaya pour aller à la conquête de l’électorat des communes d’Ouled Saber, Guedjel et Mezloug et poursuivre, hier, par des actions analogues dans la zone nord de la wilaya à Oued el Bered ainsi que dans les communes de Amoucha et Bazer Sakhra et Hammam Sokhna.

F. Zoghbi