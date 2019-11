Mascara : Un rendez-vous crucial

L’acte de voter a un impact important sur le devenir de la société pour choisir le futur président de la République, affirment de nombreux citoyens pour lesquels l’élection répond au souhait de tout un peuple pour sortir de la crise.

Elle est aussi perçue comme le moyen de préserver les acquis et de pérenniser l’autorité de l’Etat. La campagne électorale se déroule dans un climat de sérénité et les candidats sillonnent le pays pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes.

Afin de faire face à ceux qui tentent de nuire à la stabilité de l’Algérie, il faut leur répondre par une participation massive au vote, nous dira un élu de l’APC de Tighennif.

«La leçon qui sera donnée par les citoyens aux détracteurs de l’Algérie s’exprimera à travers sa participation en force au prochain rendez-vous électoral pour rappeler que l’Algérie est forte et unie et déterminée à aller de l’avant», ajoute-t-il. D’autres indiquent que le scrutin représente un tournant important dans la vie de l’Algérie et les partis doivent remplir leur rôle de sensibilisation et de mobilisation d’un rendez-vous crucial pour l’avenir de l’Algérie.

Les candidats appellent les citoyens à se rendre massivement aux urnes pour mettre fin aux tentatives de déstabilisation, en cette conjoncture particulièrement difficile. Il s’agit pour le peuple de saisir les enjeux fondamentaux de cette élection qui lui permettront de reprendre en main son destin et amorcer un redressement durable sans violence, ajoute un ancien député, activiste du mouvement associatif. Il appelle à la mobilisation durant la campagne électorale.

Par ailleurs, la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de Mascara a organisé hier une journée de formation au profit des membres de délégations communales. Les membres des délégations communales de l’ANIE ont reçu au cours de cette journée de formation, encadrée par quatre membres de la délégation de wilaya, des explications sur les missions dévolues à l’Autorité nationale portant sur les étapes du déroulement de l’opération de vote, des cadres réglementaires de ses missions et leurs domaines d'intervention.

Des explications leur ont été données sur les dix modules programmés portant sur le déroulement de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on fait savoir. Un calendrier des étapes de l’opération électorale et un guide du cadre réglementaire leur ont été fournis, outre des publications des lois définissant les infractions affectant l’opération électorale et les mesures à prendre.

A. Ghomchi