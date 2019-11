M. Abdelmadjid Tebboune à Batna et à Khenchela : « Je m’engage à résoudre les problèmes du logement et du chômage »

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Résolution des crises du logement et du chômage, promotion et revalorisation des compétences de la jeunesse, traitement de tous les dossiers encore en suspens...

Ce sont là les engagements du candidat à la présidentielle Abdelmadjid Tebboune qu’il a énumérés hier lors du meeting qu’il a animé à Batna. A partir de la capitale des Aurès, et face à une assistance nombreuse réunie à l’occasion l’intérieur de la maison de la Culture, sise au chef-lieu de la wilaya, il a aussi promis de poursuivre la lutte contre la corruption et les corrupteurs. «Les poursuites contre la bande qui a détourné les deniers publics seront maintenues», a-t-il dit, rappelant qu’en 2017, il a été victime des agissements de cette même bande qui continue encore à le cibler.

Tout en réitérant son serment à transmettre le flambeau à la jeunesse, il s’engage, s’il est élu, «à la mise en œuvre rapide de la décision d’intégration de 400.000 fonctionnaires», ce qui contribuera à la résolution du problème du chômage. Il a aussi assuré de la prise en charge de l’ensemble des revendications exprimées dans le sillage du mouvement citoyen du 22 février dans le cadre de son projet de changement qu’il promet de mettre en œuvre dans le cas de victoire à l’issue du prochain scrutin. Il enchaîne en mettant en relief l’importance que revêt ce rendez-vous des urnes déterminant pour l’avenir de l’Algérie dans la mesure où il constitue une opportunité pour consacrer le principe de la souveraineté nationale, en vertu des articles 7 et 8 de la Constitution.

«Cette élection est la voie idoine pour réaliser le changement souhaité par le peuple», affirme-t-il. Il explique à ce propos que ceux qui ont un avis contraire sont libres de leur position, sauf qu’ils ne doivent, en aucun cas, recourir à une quelconque forme de violence dans le sens à empêcher leurs concitoyens d’accomplir leur devoir institutionnel.

Abdelmadjid Tebboune a réitéré en outre son engagement de procéder à une profonde révision de la Constitution, un chantier pour lequel il compte associer les experts du domaine juridique de même que les compétences de la société civile. Le candidat a eu déjà à indiquer à partir de Constantine, que l’actuelle loi fondamental comprend des vides à combler en matière notamment de séparation des pouvoirs et d’organisation des élections. Hier à Batna, il a aussi plaidé en faveur de la révision de la loi électorale dans le but, a-t-il précisé, de mettre un terme définitif à l’intrusion de l’argent sale dans le processus électoral. Ce qui a contribué, a-t-il déploré, «à la marginalisation des jeunes compétences de la vie politique».



« J’apporterais une solution à tous les dossiers en suspens. »



Se présentant comme un fin connaisseur de plusieurs dossiers encore en suspens, Abdelmadjid Tebboune, promet d’apporter sans trop tarder, s’il est élu, une solution à ces derniers. Il s’agit, a-t-il énuméré des dossiers des invalides et des retraités de l’Armée nationale, de même que celui des rappelés du service national.

Après Batna, le prétendant au poste de la magistrature suprême s’est rendu à Khenchela où il a animé son second meeting de la journée. Sur les lieux, il a mis l’accent notamment sur son expérience de près de 50 ans en tant que commis d’Etat qu’il mettra au profit du pays dans le cas où il est élu. «Mon objectif est d’offrir le meilleur pour mon pays», a-t-il fait savoir.

K. A.