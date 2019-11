Commentaire : Campagne sur des choix économiques

Une semaine après le début de la campagne électorale, force est de constater que les questions économiques et sociales apparaissent, pour le moment, comme les thèmes les plus présents et dominants dans les débats publics. Les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain et leurs staffs électoraux ont préféré axer leurs discours sur les volets économique et social, au cours de leurs meetings et sorties publiques de proximité effectués durant cette semaine . Dans leurs interventions, les postulants à l’élection présidentielle ont largement abordé les préoccupations exprimées par les citoyens et ont esquissé des éléments de réponse, et exposé leurs approches et solutions, pour y faire face et y remédier. Le recours à cette thématique est un choix savamment réfléchi et choisi par les directions de campagne, et notamment les candidats. Par ce choix, ils ont réussi à centrer et à orienter le débat électoral sur ces dossiers importants et urgents, et étaler au grand jour leur programme électoral dans ses points les plus sensibles et éminemment stratégiques. Il faut dire que même si la question des réformes politiques était présente dans les interventions et discours électoraux, c’est incontestablement l’économie et le social qui ont largement dominé l’actualité électorale. Au cours de cette première semaine de campagne, les candidats ont saisi l’occasion, pour expliquer, vulgariser et défendre avec force et arguments leurs visions et propositions sur ces dossiers. L’emploi et la lutte contre le chômage, le développement industriel, les acquis sociaux et la politique de protection sociale se sont taillé la part du lion et ont occupé indéniablement la place de choix dans les discours des candidats et leurs soutiens. Durant des jours , ils ont usé d’un argumentaire fort et structuré, pour convaincre et séduire les citoyens, intéressés par ces sujets. La prise en charge des préoccupations des populations sur le plan économique et social s’est ainsi imposée comme la principale thématique électorale, reléguant au second plan les autres dossiers qui ne sont pourtant pas moins importants, notamment dans la phase actuelle. En focalisant sur l’économique et le social, les candidats ont ciblé les questions porteuses, c’est-à-dire celles qui intéressent les citoyens. Proposer des solutions concrètes et efficaces aux problèmes et contraintes rencontrés par les citoyens dans leur vie quotidienne, s’avère comme la voie choisie par les candidats pour tenter de convaincre et rallier le maximum de citoyens. Ces derniers préfèrent plus assister aux meetings pour écouter les mesures, solutions et propositions qu’autre chose. L’approche économique et sociale occupe une place essentielle dans les programmes électoraux élaborés et exposés. Les candidats misent sur ce volet pour tenter de convaincre le maximum de citoyens. Tout au long de cette semaine, les candidats ont essayé de répondre aux inquiétudes exprimées par les citoyens, par des discours rassurants et prometteurs. Garantir le bien-être des citoyens et leur assurer une vie meilleure passent essentiellement par la réussite des réformes économiques et sociales, et la mise en œuvre d’un programme axé principalement sur ces deux volets. Ce sont les choix et l’orientation donnée par les candidats à leur campagne sur le terrain. Les prochains jours et semaines verront les efforts s’intensifier de plus en plus, pour convaincre, séduire et rallier des citoyens sur des choix et options économiques et sociales.

M. Oumalek