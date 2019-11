Première semaine de la campagne électorale : Les dossiers socio-économiques à l’ordre du jour

Entamée dimanche dernier, la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre boucle, aujourd’hui, sa première semaine. Convié à s’exprimer, à propos de l'évaluation de cette campagne, tout au long de la semaine écoulée, le chargé de la communication auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) l’a qualifié de «positive», en ce sens, a-t-il expliqué, que «les candidats observent le Code électoral et la Charte d’Éthique de la pratique électorale».

Il faut dire qu’à ce jour, les cinq candidats engagés dans la course électorale ont déjà sillonné plusieurs régions du territoire national, dévoilant ainsi au grand public rencontré lors des rassemblements populaires et autres sorties de proximité initiés ici et là, tous les détails inhérents à leurs programmes électoraux respectifs.

L’ensemble des postulants au palais d’El-Mouradia ont évoqué toute l’importance de «renforcer le front interne sur la base de la confiance placée dans les institutions de l'État, l'unité entre le peuple et son armée et la préservation de l'État national».

L’appel sera dans ce contexte lancé aux Algériens, «pour participer massivement au prochain scrutin afin d'élire un Président devant concrétiser leurs aspirations au changement», ont-ils mis en relief. Les candidats se sont également longuement exprimés, à propos de l’impérieuse nécessité de relancer l’économie nationale, promettant son ouverture. De même qu’ils se sont engagés à «gagner la bataille de la sécurité alimentaire». Le secteur de la Santé est un autre volet sur lequel ont particulièrement insisté les cinq candidats à la magistrature suprême du pays. Aussi et tout en plaidant pour «une refonte du système national de santé, à travers une batterie d'actions allant notamment dans le sens de la modernisation et de l'efficience de celui-ci», les concurrents engagés dans la course électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain ont assuré que l’accès à la santé sera accordé pour tous. Les engagements électoraux s’articulent donc, notamment autour de l’édification d’un système de santé et de sécurité sociale «performant» et de «qualité». Les candidats ont relevé aussi l’impérieuse nécessité d’œuvrer dans le sens d'une solution définitive au problème de la disponibilité du médicament. Autre point mis en avant, celui relatif aux nouvelles technologies, dont l’utilisation sera optimisée, promettent les candidats à la présidentielle. En une semaine seulement, les cinq candidats se sont rendus aux quatre coins du pays, en allant à la rencontre de tous les Algériens. Le constat, effectué par ces derniers, c’est que la campagne électorale est «largement suivie» par les citoyens, ce qui traduit, en fait, relèvent-ils, «la conscience des citoyens de l'importance de ces élections devant permettre à l'Algérie une sortie» de la situation actuelle. Les candidats ont par ailleurs vigoureusement défendu «le principe du libre choix du citoyen et du respect mutuel» entre les citoyens, et l’accent sera mis également sur le fait que notre pays recèle «des richesses à même de garantir une vie digne et prospère à tout le peuple algérien», pour peu que tout un chacun puisse contribuer à réaliser le développement auquel on aspire. Si les programmes présidentiels des candidat différent, il n’en demeure pas mois que ces derniers convergent vers plusieurs points, dont celui de la préservation de la sécurité et de la stabilité nationales, de la nécessité de booster l’économie du pays et d’améliorer le cadre de vie des citoyens. Aussi et tout au long de la semaine dernière, les cinq candidats ont insisté sur le fait que c’est cette élection qui est «à même de réaliser le changement», et qu'elle constitue, en fait, «le moyen à travers lequel le peuple exercera sa souveraineté, conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution». La campagne se poursuivra aujourd’hui, pour prendre fin dans deux semaines. Après les trois jours de «silence électoral», viendra le jour J, où la parole sera donnée aux urnes.

Soraya Guemmouri