Lutte antiterroriste : 4 bombes artisanales détruites à Djelfa et à Souk-Ahras

Des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 22 novembre, quatre bombes artisanales à Djelfa/1re RM et Souk-Ahras/5e RM, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Biskra/4e RM, un individu et saisi 27 kilos de substances explosives, 145 mètres de mèche explosive, des batteries, des téléphones portables et des câbles électriques. Par ailleurs, des éléments des Gardes-frontières ont saisi, près de la bande frontalière à Tlemcen/2e RM, 101 kilos de kif traité , alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Tiaret/2e RM et Bechar/3e RM, deux fusils de chasse et une paire de jumelles. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM et à El Oued/4e RM, un véhicule tout-terrain, 13 quintaux et 75 kilos de denrées alimentaires, 1.200 litres de carburants et 131 téléphones portables.

Par ailleurs, des éléments des Gardes-côtes ont arrêté à El Kala/5e RM, deux plongeurs et saisi du matériel de pêche de corail.