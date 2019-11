Khenchela : Sensibiliser les citoyens à l’importance des sites archéologiques

Les participants à une journée d’étude organisée hier à la bibliothèque principale ont insisté sur la nécessité de sensibiliser les citoyens à l’importance des sites archéologiques des périodes préhistorique et des débuts de l’histoire du pays. Un travail de vulgarisation doit être accompli par les scientifiques pour mettre à la disposition du grand public, notamment les jeunes, des informations simples et précises sur ces importantes phases historiques, ont estimé les intervenants à cette rencontre organisée par le Musée national public des frères chouhada Boulaaziz. Pour le Pr Aziz Tarik Sahed de l’Institut d’archéologie de l’université Alger-2, le chercheur archéologue a pour mission de mettre en lumière les sites des diverses civilisations ayant peuplé le pays depuis les temps les plus reculés. De son côté, Badreddine Selahdja de l’université de Constantine a mis l’accent sur la méthodologie des études archéologiques avant de passer en revue certains des plus riches sites archéologiques d’Algérie dont beaucoup attendent encore les chercheurs pour livrer tous leurs secrets. Un survol des importants sites historiques de la wilaya de Khenchela, dont le palais de la Kahina à Baghaï, Cédias à El Mehmel et les bains romains d’El Hamma a été présenté par M. Abdelhafidh Gueroudj, doctorant en histoire à l’Université de Constantine. M. Chaabane Sekaoui, directeur du musée national public Boulaaziz, a relevé que l’objectif de ces rencontres est d’inciter les chercheurs et universitaires à produire une information historique accessible au grand public et plus particulièrement aux étudiants universitaires.