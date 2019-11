Forum africain d’investissement : M. Kouraba plaide pour un cadre juridique favorable

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a plaidé, lors du Forum africain d'investissement qui se poursuit au Caire, pour la mise en place d'un cadre juridique à même d'améliorer le climat des affaires et de drainer les investissements en Afrique.

Représentant le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah, M. Kouraba a mis en avant «la nécessité de promouvoir et d'encourager les investissements étrangers et africains à travers un arsenal juridique qui permette d'améliorer le climat des affaires dans les pays africains et d'établir une infrastructure de base, économiquement efficiente et rentable, à l'instar de la route transsaharienne et de la liaison en fibre optique Alger - Abuja (Nigéria).

«Cet arsenal juridique devrait également permettre de promouvoir le commerce interafricain, un levier majeur de développement socio-économique», a ajouté le ministre, se félicitant, en ce sens, de l'adoption de l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). En marge du Forum, M. Kouraba a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues avec lesquels il a évoqué les questions d'intérêt commun ainsi que les moyens de renforcer les relations entre l'Algérie et les Etats africains au service du développement et de la stabilité en Afrique. Les travaux ont été ouverts, vendredi dernier, par le président égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi, en présence d'une trentaine de chefs d'Etat et de Gouvernement africains et de représentants d'organisations et d'institutions financières internationales.

Les travaux ont notamment porté sur des questions en rapport avec l'investissement dans les infrastructures de base, le capital humain, les opportunités de partenariat entre pays africains, la transition industrielle et numérique en Afrique et les énergies renouvelables.