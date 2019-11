PAC 1 - ESS 1 : Paradou frôle la catastrophe

Dans un match très important, autant pour l’équipe hôte le Paradou AC que pour la formation visiteuse l’Entente de Sétif, qui veulent chacune s’extirper du bas du tableau, les deux antagonistes n’ont finalement pas réussir à se départager.

Lanterne rouge, le PAC, qui renferme de très bons joueurs, est en grandes difficultés depuis l’entame de la saison. Jusque-là, il ne parvient pas à réussir des résultats positifs et le parcours qu’il espérait par rapport à celui réalisé la saison passée, avec une surprenante 3e place qui lui a permis une participation à la coupe de la CAF. D’ailleurs, contrairement au championnat, les Pacistes ont fait forte impression en coupe de la Confédération africaine de football, avec une qualification méritée en phase des poules pour la première fois dans la jeune histoire des gars du Paradou. En face, les Sétifiens peuvent s’en mordre les doigts, pour avoir laissé échapper une victoire certaine, qui était à leur portée au vu de la physionomie de la rencontre. D’ailleurs, c’est Sétif qui a ouvert la marque dès le premier quart d’heure de jeu, par l’entremise de Nemdil qui a transformé un penalty justement sifflé par l’arbitre Bachiri (13’). L’Entente, qui s’est déplacée au stade Omar-Hamadi pour arracher la victoire, venait de donner le ton. Les poulains de Chalo ont tenté de réagir, mais leur jeu collectif approximatif et brouillant ne leur a pas permis de vraiment inquiéter l’arrière-garde sétifienne. L’ESS avait même, sur l’ensemble de la partie, l’emprise du match.

Avec un peu plus de maîtrise et de clairvoyance, notamment de ses attaquants, l’Entente aurait pu tuer le match. Contrairement à leur réputation d’équipe au jeu collectif fluide et bien huilé, cette fois-ci, les Pacistes n’ont rien démontré de vraiment bon, malgré leurs efforts sur le terrain et leur envie affichée de ne pas sortir bredouilles de cette confrontation à enjeu. Malgré cela, ils ont réussi à revenir au score, au moment où l’on s’y attendait le moins. En effet, alors que les coéquipiers de Djahnit faisaient en sorte de préserver le score à leur avantage, puisqu’on jouait les cinq dernières minutes du temps réglementaire, une frappe foudroyante pleine lucarne du paciste Messiad permet aux siens de remettre les pendules à l’heure (85’). Les camarades du portier Moussaoui, qui a évité le pire à son équipe, en annihilant au moins deux buts certains de l’ESS, sont revenus de loin. Les gars d’Aïn El-Fouara, qui tenaient à rentrer à la maison avec les trois points de la victoire, se tenaient la tête, car ayant échoué à l’approche du but. Avec ce match nul, le PAC demeure lanterne rouge du championnat, avec seulement 8 petits points, après neuf matches disputés (l’équipe compte deux rencontres en retard face à l’USMA et à l’USMBA), avec seulement 4 réalisations à son compteur, contre 10 buts encaissés, soit un ratio inquiétant pour les coéquipiers de Bouzok, qui ont intérêt à se secouer s’ils ne veulent pas vivre une saison des plus difficiles avec une rétrogradation au final. Quant à l’Entente de Sétif, pour le moment, son parcours n’est pas fameux, et il s’agira plus d’une saison de transition où il sera plutôt question de jouer pour une place honorable en championnat, après la grave crise qui a secoué le club.

Mohamed-Amine Azzouz