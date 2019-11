M. Abdelaziz Belaïd à Chlef : « Ouvrir l’investissement privé dans le secteur du transport aérien »

De notre envoyé spécial : Mohamed Mendaci

Le candidat Abdelaziz Belaid a assuré hier, lors d’un rassemblement populaire organisé au Centre culturel islamique de la ville de Chlef, qu’il était porteur d’un message au peuple algérien et affirmé que les élections présidentielles du 12 décembre 2019 sont la «seule issue» pour la crise politique actuelle. Il saisira l’occasion pour mettre en relief l’importance de «valoriser» les acquis tant au niveau que national, tout en œuvrant à bâtir une nation «forte» et «démocratique».

Le président du front El Moustakbel a choisi cette wilaya pour présenter une approche économique globale visant à valoriser les régions intérieures à partir de son potentiel, en ouvrant la porte au privé et en généralisant l'achèvement des structures, la création de véritables institutions et la réforme du système bancaire et en soutenant le véritable paysan. Il a tenu, dans une salle comble, à mettre en avant la construction d’une économie nationale solide axée sur des investissements financés avec de l’argent «propre», non celui issu du trafic de drogue ou de la contrebande.

«Beaucoup d’argent a été investi et détourné à travers des sociétés factices. Je promets de créer des entreprises réelles qui assurent un retour d’investissement», a-t-il assuré, promettant à ses électeurs qu’il œuvrera, une fois élu à la tête de la plus haute magistrature du pays à ouvrir la porte des investissements au secteur privé, notamment en ce qui concerne le transport aérien et en finir définitivement avec le monopole exercé par la compagnie nationale Air Algérie. «Les solutions existent et les financements sont disponibles, le problème de ce secteur se situe au niveau de la décision politique», a-t-il ajouté.

M. Belaid a souligné par ailleurs, que la construction de l'économie dans les régions intérieures et leur liaison avec le nord ne pouvaient être que le réexamen de l’investissement dans le secteur du transport aérien et le libérer du monopole en ouvrant des investissements aux privés algériens, relevant l'importance de la concurrence pour fournir de bons services. Il a donné sa parole aux victimes du terrorisme et aux retraités de l’armée populaire nationale, abandonnés à leur sort, qu’il prendra en charge toutes leurs préoccupations. «Je résoudrai tous leurs problèmes que l’ancien régime n’a pas pris en considération», a-t-il noté, rappelant la nécessité de « conjuguer » les efforts pour sortir de crise. Et d’enchaîner : «Nous devons prendre nos responsabilités et œuvrer tous ensemble pour sortir de la conjoncture actuelle, notamment sur le plan politique».



La valorisation des statuts des artistes et des sportifs en point de mire



Evoquant les dossiers en suspens relevant de plusieurs secteurs, le président du front El Moustakbel a précisé qu’il étudiera d’une façon «minutieuse», s’il est élu le 12 décembre, les dossiers de la santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, et de la fonction publique dont les salaires restent «en deçà» des attentes des fonctionnaires algériens. «Je ne vous dirais pas que je vais vous augmenter seulement mais vous allez percevoir des salaires qui vous permettront de vivre dignement», a-t-il promis.

Dans ce cadre, l'intervenant s'est engagé à accorder toutes les prérogatives aux assemblées locales, car il s'agit là, d'une "République indépendante", et ce pour mettre fin à "l'autorité et à la pression de l'administration sur les élus du peuple".

Au volet économique, le candidat du Front Al Moustakbal a réaffirmé son engagement à libérer l'économie et les initiatives, appelant les citoyens à ne pas prêter oreille aux discours d'intimidation.

L'Algérie "ne traverse pas une crise financière, elle dispose de tous les moyens pour réaliser la prospérité à son peuple", a-t-il affirmé. Critiquant la politique de l'Etat à l'égard des artistes et des sportifs, M. Belaïd promet de les réhabiliter à travers la création d'offices pour la défense et la protection de leurs droits.

Abordant les secteurs de l’agriculture et du tourisme au niveau de la wilaya de Chlef, le candidat Belaid s’est interrogé sur les causes réelles ayant fait qu’une wilaya « riche naturellement » comme Chlef, avec notamment un littoral de 120 km, est «pauvre» et ne disposant point d’infrastructures touristiques.

Pour lui, les pouvoirs publics «n’ont pas accordé» d’importance à la wilaya de Chlef, ce qui a «appauvri davantage» la région, qui devrait être, selon lui un pôle «important» dédié à l’agriculture et au tourisme. «Ils ont transféré l’argent à l’étranger et volé tous les finances, ce qui a cassé l’économie de l’Algérie.

Je considère cela comme une trahison vis-à-vis de l’Algérie et de son peuple et aussi un crime contre les algériens qui leur ont fait confiance.

C’est ce qui a fait qu’aujourd’hui, le malade ne trouve pas de lit à l’hôpital et l’agriculteur ne dispose pas d’un tracteur pour travailler sa terre», a déploré Belaid qui estime que le cumul des problèmes, la mauvaises gestion et l’échec de la politique entreprise par l’ancien régime sont les causes de la crise actuelle qui a accouché la Révolution du 22 février.

M. M.