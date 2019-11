M. Abdelkader Bengrina à Laghouat : « Nous dénonçons fermement toutes les tentatives d’ingérence étrangère »

De notre envoyé spécial : Tahar Kaidi

«Le danger est imminent. Aussi, les Algériens doivent s’unir et consolider la cohésion nationale, pour affronter les alliés étrangers de la Issaba qui veulent mettre en péril la stabilité du pays», a affirmé M. Abdelkader Bengrina, lors du meeting qu'il a animé à la maison de la Culture Abdellah-Benkeriou, située en plein centre de Laghouat.

Rejetant toute idée d’ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, surtout celle visant à entraver la tenue de la prochaine échéance électorale, le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, a indiqué que l’Union européenne comptait organiser un débat sur la situation politique en Algérie, sous le thème "les Algériens refusent les élections", accusant certaines parties qui "misaient sur l'investissement à l'étranger".

Exhortant l'ensemble des Algériens, gouvernement, jeunes, oppositions, voire même les autres candidats à la Présidentielle, à "rendre publics, des communiqués pour exprimer leur rejet de toute ingérence dans les affaires internes de notre pays", le candidat Bengrina a affirmé que les Algériens refusent la reproduction en Algérie des scénarios de la Libye, de la Syrie ou du Yémen".

Evoquant d’autres sujets d’actualité, notamment celui de l’économie, le candidat a expliqué que "l'axe de Laghouat, Ghardaïa et Ouargla" constitue un réservoir qui permet "de produire plus de 8 fois l'électricité et baisser le coût de production de cette énergie fort couteuse !".

M. Bengrina a noté que la politique économique de la Issaba "était basée sur la création de déséquilibre régional pour maintenir leurs privilèges et intérêts financiers".

Le candidat a réitéré son engagement "pour l'accélération de la cadence de la distribution du logements social, jusqu'a 150.000 unités avant la fin de l'année prochaine". Sous le slogan tonné par la foule de "Bengrina Raissouna" (Bengrina notre président) , le candidat a ironisé : "Si je ne tiens pas mes promesses faites une révolution contre moi". Par ailleurs M. Bengrina a fustigé, "les représentants de certains médias liés à des parties occultes et étrangères, de vouloir saper le droit des Algériens à une information crédible et vérifiée". Par ces paroles, le candidat répondait à la diffusion d’une vidéo montrant une scène où il avait été hué par la foule, la veille. Cette vidéo a été reprise par la chaîne satellitaire d’un des pays du Golfe. M. Bengrina a accusé "un élu local, lié à l'un des candidats, de sa responsabilité dans cette tentative honteuse de me discréditer. Où est le nationalisme ? Où est le patriotisme ?" s'est exclamé le candidat.



À Aflou : « Les relais cherchent absolument à semer la zizanie entre Algériens frères d’un même peuple. »



A Aflou, M. Abdelkader Bengrina a ouvertement accusé "les alliés de la Issaba, de spolier les richesses de pays pour maintenir la subordination économique aux puissances étrangères". Pour M. Bengrina "la Issaba se trouve actuellement coincée, et ses plans dévastateurs mis à nu". C'est pourquoi a-t-il dit, «ses relais cherchent absolument à semer la zizanie entre Algériens, frères d’une même peuple ».

"Nous faisons partie du Hirak constitutionnel, et nous nous sommes inscrits dans le processus électoral pour sauvegarder la stabilité du pays" a-t-il dit, avant de déclarer que "le nombre d’opposants à la présidentielle du 12 décembre ne dépasse pas 10%".

Par ailleurs, M. Bengrina a relevé "l'absence de développement dans la ville d'Aflou et la région des Hauts Plateaux due, selon lui, à la corruption pratiquée par les responsables de l'ancien système", précisant que "cette région, qui recèle de vastes terres fertiles pour la culture de l'orge et du blé pouvant subvenir aux besoins de toute l'Algérie, se distingue également par l'industrie du textile et l'élevage du bétail". Si cette Présidentielle avait été organisée avant la saison de la culture du blé et que j'avais été élu à la tête du pays, on se serait retroussé les manches pour mettre un terme, ensemble, à l'importation du blé et appuyer le produit national", a-t-il lancé. Au terme du meeting, le candidat du Mouvement El-Bina a sillonné les artères de la ville d'Aflou où il a rencontré des citoyens qui lui ont fait part de leurs préoccupations

Voilà une semaine déjà que la campagne électorale est entamée. Une semaine où le candidat M. Bengrina n’a eu de cesse, de réaffirmer son soutien au Hirak, sa volonté de "restructurer l'économie nationale", son "refus de toutes les propositions politiques menant le pays vers des processus de transition au lendemains incertains". Et voilà maintenant qu'il change son fusil d’épaule pour pointer du doigt les Européens, leur reprochant de vouloir "bloquer la tenue de l'élection présidentielle".

Ceci, pour la simple raison que, selon lui, «le pion qu’ils voulaient placer à la tête du pays a fléchi devant l'ampleur des affaires de corruption auxquelles il était lié". Dans ce contexte, M. Bengrina a lancé un appel "à l'opposition, aux patriotes, aux associations, aux jeunes et aux autres candidats pour dénoncer fermement toutes les tentatives douteuses visant la stabilité du pays, l'ingérence dans ses affaires intérieures ou la partition de l'Algérie".

T. K.