M. Azzedine Mihoubi, dans les wilayas du sud : « L’Algérie se dirige vers une élection décisive »

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Azzedine Mihoubi, a passé en revue, vendredi à Illizi, les grands axes de son projet intitulé «Rêve du Sahara», qui vise à booster le développement dans le Sud et à ériger cette région en «soupape de sécurité pour l’économie nationale».

Lors de son meeting à la maison de la Culture Athmane-Bali, M. Mihoubi s’est dit «profondément convaincu que le Sud constitue l’alternative réelle de l’Algérie pour les années à venir», affirmant qu’il est «du droit de chaque Algérien de rêver de voir le Sahara véritablement développé, eu égard aux richesses et atouts qu’il recèle, notamment en matière d’eaux souterraines, d’agriculture, de tourisme, d’énergie solaire et de ressources minérales». Le «Rêve du Sahara» prévoit la création d’une agence nationale d’investissement dans les régions du Sud, chargée d’examiner les projets d’investissement selon une vision locale décentralisée cristallisée par des compétences nationales parmi les enfants de la région.

À ce propos, le candidat s’est engagé, en cas de victoire, à créer des zones franches pour développer le commerce intra-régional, tout en mettant à jour les textes de loi régissant le commerce de troc. M. Mihoubi a promis également d’ériger le Sud en principal axe d’exportation hors hydrocarbures, mettant en avant l’impératif de mettre en place, pour ce faire, une agence nationale d’exportation, chargée de coordonner l’action entre les différents secteurs et parties prenantes, et de réunir les conditions nécessaires à la réussite des projets de commerce extérieur à partir des besoins et propositions des exportateurs.

Au volet agricole, le projet «Rêve du Sahara» introduit la plantation de cinq (5) millions de palmiers, tout au long du mandat présidentiel, à raison d’un (1) million de palmiers par an, et la conclusion d’accords de pâturage partagé avec les pays voisins.

Quant à l’importance de la prochaine présidentielle, M. Mihoubi a affirmé que l’Algérie se dirige vers une élection «décisive». «Polémiquer quant à sa tenue est une question dépassée», a-t-il dit.

Pour lui, «le peuple est désormais un élément essentiel dans toute équation». «Il est impossible d’ignorer les doléances du peuple consistant à aller vers des réformes politiques et économiques», a-t-il soutenu.

Il faut des actions «urgentes» pour protéger l’économie nationale, «victime d’improvisation, de bricolage et d’entraves dressées devant les investisseurs».

À ce propos, et lors de son passage dans la wilaya d’Adrar, celui-ci a mis l’accent sur l’impératif de «consacrer la volonté du peuple à choisir un président légitime de manière régulière, propre et démocratique, permettant à l’Algérie de se repositionner en tant qu’un État d’institutions intégral, voire un État avec un président en mesure de discuter de toutes les questions».

Ce meeting a été une occasion pour M. Mihoubi de passer en revue les principaux axes de son programme électoral incluant plus de 200 mesures pratiques visant à «regagner la confiance en étant franc et en offrant le meilleur au peuple». Pour M. Mihoubi, «la perte de confiance a poussé le citoyen à abandonner l’action politique, ce citoyen-même qui est sorti, dès qu’il a senti que le pays était menacé, revendiquer l’impératif de mettre un terme aux pratiques nuisant à la crédibilité de l’État».

Au volet politique, le candidat s’est engagé à opérer des réformes «structurelles» au niveau institutionnel, à la faveur notamment d’une Constitution «pérenne» garantissant à l’État davantage de stabilité en le préservant de l’improvisation qui a caractérisé précédemment le mode de gouvernance. M. Mihoubi a promis, également, de conforter l’indépendance de la Justice, d’autant plus qu’elle se trouve en phase de «lutter contre la corruption et de demander des comptes à ceux qui ont mis en jeu les atouts du pays». Sur le plan économique, M. Mihoubi a mis en garde contre la situation difficile que traverse le pays, avant d’appeler à une action «urgente» pour protéger l’économie nationale, «victime d’improvisation, de bricolage et d’entraves dressées devant les investisseurs». Pour ce qui est de la rente pétrolière, le candidat a estimé que la nouvelle loi sur les hydrocarbures servira de mécanisme pour la sauvegarde des intérêts du pays et faciliter l’investissement dans ce domaine, mettant l’accent sur l’importance de lancer une réflexion autours d’autres alternatives au pétrole.

Répondant aux questions du journaliste, au terme du meeting, le prétendant à la présidentielle a dit avoir reçu une offre de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour participer à un débat télévisé, le 7 décembre prochain, à l’EPTV. «Nous avons reçu, il y a trois jours, une correspondance de l’ANIE, nous demandant la confirmation de notre participation. À cet effet, nous avons exprimé notre disponibilité à participer à ce débat, qui est l’occasion pour nous, candidats, de dévoiler davantage nos programmes aux Algériens», a-t-il indiqué à la fin.

