M. Ali Benflis à Médéa et à Djelfa : « Partage égalitaire de la richesse nationale »

De notre envoyé spécial : Sami Kaidi

Le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, a poursuivi sa campagne électorale, pour sa septième journée consécutive, en se rendant plus précisément à Médéa et à Djelfa, où il a animé, hier, un meeting au niveau de la salle omnisports à l’architecture mauresque, où plusieurs militants se sont rendus, vêtus de la traditionnelle qachabia locale pour se protéger d’un froid intense.

S’adressant à l’attention d’une assistance venue en grand nombre pour l’écouter, Benflis a, d’emblée, rendu un vibrant hommage à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de novembre 1954. Poursuivant ses propos, il a affirmé que Médéa, située à 100 km de la capitale, est l’une des oubliées des plans de développement des précédents gouvernements, assurant, à ce propos, que son programme national mettra un terme à cette inégalité. «Je ne fais aucune différence entre Algériens. Bien au contraire, je suis un rassembleur !» a-t-il affirmé, avant d’ajouter que si le peuple algérien lui accordait sa confiance, il serait le président de la République pour une «mandature d’urgence nationale».

Il a, par ailleurs, souligné, dans ce contexte, l’impérieuse nécessité d’un partage égalitaire de la richesse nationale entre les régions, indiquant, dans la foulée, que son programme économique est profondément social et s’oppose au capitalisme sauvage. Ainsi, il a insisté sur l’importance de consolider le volet souverainiste de l’État algérien, car ce dernier, poursuit-il, est «éminemment novembriste». Benflis a également fait part de sa volonté d’ouvrir un dialogue large, passant par l’installation d’ateliers consultatifs qui auront à formuler des propositions concrètes pour faire regagner la confiance entre gouvernés et gouvernants. Il a, aussi, révélé son intention de diriger, en cas de victoire, un gouvernement d’union nationale composé de compétences et partager le pouvoir avec un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire.

Abordant, par la suite, la question de l’identité nationale, Benflis a affirmé que «l’islamité, l’arabité et l’amazighité sont les piliers, ainsi que l’ossature de la nation algérienne». Sur un autre registre, le candidat a révélé qu’il veut ouvrir le dossier des retraités et entretenir, avec eux, un débat franc, en vue d’augmenter leur pouvoir d’achat, et ce en fonction des réserves disponibles dans les caisses.

«Je ne suis pas un politicien qui vient faire des promesses sans lendemains, mais je viens à votre rencontre avec une vision d’homme d’État en vous tenant un discours de vérité», a-t-il fait savoir, sous les applaudissements nourris d’une salle qui semblait être conquise.

Pour une « répartition équitable des ressources nationales »



Au cours de son intervention, le candidat a mis à profit cette opportunité pour saluer le rôle de l’ANP, digne héritière de l’ALN, ainsi que celui des autres services de sécurité, tels que la Gendarmerie et la Sûreté nationales qui, en toutes circonstances, protègent l’Algérie de l’ensemble des dangers qui la guettent. «Nos services de sécurité ont effectué un travail remarquable et professionnel, nous pouvons en être fiers», a-t-il conclu, avant de se rendre, en milieu d’après-midi, dans la wilaya de Djelfa, où il a animé un second meeting au niveau du nouveau théâtre Benbouzid-Ahmed.

Au cours de cette rencontre avec les habitants de cette ville des Hauts Plateaux, il a évoqué le dossier des patriotes, de la garde communale et des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP), qui «se sont portés volontaires pour protéger le pays aux côtés des corps de sécurité dans des conditions très difficiles», le prétendant à la présidentielle a promis «la réhabilitation de ces derniers».

Réitérant son engagement à ouvrir ce dossier à travers le dialogue avec cette catégorie en vue «d’éteindre ce feu», M. Benflis a estimé que le règlement de ce dossier revient aux «politiciens». Après avoir rappelé qu’il était porteur «d’espoir et de bon augure» pour les Algériens, car disposant de «la solution» à cette crise multidimensionnelle que vit l’Algérie, via «un projet national rassembleur», il a dit : «Je ne dispose pas d’une baguette magique, néanmoins je suis sincère avec vous.»

Par ailleurs, le président du parti Talai’e El-Hourriyet a précisé que son mandat présidentiel, s’il est élu à la tête du pays, sera «un mandat de transition», promettant d’ouvrir le premier atelier réunissant «les Algériens ayant participé et ceux ayant boycotté l’élection, dans le cadre d’un dialogue national inclusif sur les lois fondamentales de la République, et en premier lieu une nouvelle Constitution», tout en soulignant qu’il conduira, lui-même, ce dialogue national.

Exposant par ailleurs les axes principaux axes de son programme électoral, il évoque une «répartition équitable des ressources nationales, en fondant un État démocratique à caractère social qui consacre l’unité nationale et garantit une vie digne aux citoyens en leur assurant l’enseignement, la santé, les libertés, la justice et la citoyenneté».

S. K.