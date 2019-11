Alimentation en eau potable : Améliorer le service public

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a affirmé vendredi dernier à El Oued que ses services s'attelaient à la programmation de plusieurs projets devant assurer la qualité et la continuité de l'approvisionnement en eau potable.

«Ces projets interviennent dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des citoyens de la wilaya, notamment en ce qui concerne la continuité de l'approvisionnement en eau potable à travers l'augmentation du volume horaire de l'alimentation en eau de 14h/jour à 24h/jour», a expliqué le ministre lors du premier jour de sa visite d'inspection dans la wilaya d'El Oued. S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée en marge de cette visite, M. Hamam a fait savoir qu'une enveloppe financière de 1,5 mds DA a été consacrée pour la réalisation de projets consistant en «des réservoirs souterrains» devant renforcer la capacité de stockage d'eau dans la wilaya qui a accusé un déficit de 68.000 m3, entravant ainsi la continuité d'approvisionnement en eau potable durant toutes les heures de la journée. S'agissant de l'amélioration de la qualité de l'eau potable, le ministre a affirmé que les infrastructures réalisées, à savoir les 3 stations de dessalement qui seront mises en service dans quelques jours (commune de Djamaa d'une capacité de 12.000 m3/jour, la commune d'El Meghaïer : 14.000 m3/j et la commune d'El Oued : 30.000 m3/j), contribueront à améliorer la qualité de l'eau potable notamment le taux de salinité contenu dans l'eau de robinet. Par ailleurs, le ministre a visité une station de dessalement à la cité du 19-Mars (centre-ville d'El Oued) dont les travaux ont atteint 98% pour la réalisation et 97% quant à l'équipement, un projet sectoriel auquel une enveloppe financière de 3 mds DA a été allouée.

Ce projet d'une capacité de production de 30.000 m3/jour devra contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau potable et à la création d'emplois. Insistant sur l'accélération des travaux de réalisation ayant accusé un retard, le ministre a accordé au maître d'œuvre un délai de 20 jours pour finaliser les travaux de ce projet qui devrait être mis en service le 15 décembre 2020, faute de quoi, il sera sanctionné conformément à la loi en vigueur. Suivant, par ailleurs, un exposé exhaustif sur la situation du secteur dans la wilaya (ressources en eau, alimentation en eau potable, assainissement), M. Hamam a indiqué que tous les moyens matériels et logistiques seront assurés pour que la gestion des réseaux d'eau potables soit transférée à l'Algérienne des eaux (ADE) qui ne gère actuellement que les réseaux de deux communes sur les 30 communes de la wilaya.

Pour rappel, la visite du ministre des Ressources en eau s’est poursuivie samedi (2e jour) où il devrait inspecter plusieurs structures relevant de son secteur à Djamaa et El Meghaïer (Oued Righ).