Autrement dit : Bannir l’amnésie

La rencontre des délégations venues du monde entier afficher leur soutien au peuple sahraoui dans le cadre de l’Eucoco, ne doit en aucune manière se teinter de stéréotypes façon «déjà vu», alors que l’occupant marocain redouble, diplomatiquement, de férocité pour faire travestir une donne historique, certes têtue, mais pas à l’abri de coups fourrés de la part de lobbies immoraux. La 44e rencontre de l’Eucoco se doit d’être un vivier effectif d’idées agissantes et non un simple réceptacle de condamnations et d’atermoiements sur le sort d’un peuple spolié et martyrisé. Depuis 44 ans, le Maroc occupe le Sahara occidental. Depuis 44 ans le Maroc viole les droits de l’homme dans ces territoires et spolie les richesses des Sahraouis. Depuis 44 ans, aussi, Rabat berne la communauté internationale, rejette toutes les résolutions, réfutent toutes les solutions et impose une sorte de Turn-over» aux envoyés spéciaux du SG de l’Onu qui ne vont pas dans le sens souhaité par le Makhzen. Après 44 ans d’occupation, l’opinion internationale, comme chloroformée par un black-out médiatique imposé, continue à ignorer malgré elle, la tragédie et les souffrances de ce peuple vaillant qui n’aspire qu’à vivre chez lui en toute souveraineté et en paix avec ses voisins.

Après 44 ans de colonisation, il semble que le temps est venu pour faire savoir au monde entier que ce peuple n’est désormais plus seul et que des forces vives et déterminées se tiennent à ses côtés avec de nouvelles stratégies pour contrecarrer les manœuvres, redoutables certes, mais pas infaillibles d’un occupant qui ne croit qu’à la seule règle du fait accompli.

«Nous devons visualiser ce conflit dans l'opinion publique afin que les gens sachent qu'il n'est pas résolu», cette phrase lancée par le président de la Fédération des institutions de solidarité avec le Sahara occidental (Fedissah), Carmelo Ramirez, résume à elle seule les futures résolutions qui doivent émaner de la Task force appelée à se renouveler sans cesse. Car et après 44 ans, le temps des discours semble bien révolu, malgré certes un lot de victoires. Mais après 44 ans, le Maroc doit savoir enfin que, désormais, toutes ses tentatives seront vouées à l’échec et que sa politique d’occupation ne sera jamais cautionnée.

M. T.