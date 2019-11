Clôture de la 44eme édition de l’Eucoco : Un message d’espoir

De notre envoyé spécial en Espagne : Hichem Hamza

Des parlementaires, des syndicalistes, des activistes des droits de l'homme et des politiques ont réitéré leur solidarité «indéfectible» avec le peuple sahraoui et son droit «juste» et «légitime» à l'autodétermination, lors des travaux de la 44e Conférence de soutien et de fraternité (Eucoco 2019), qui se sont achevés hier soir à Vitoria-Gasteiz en Espagne.

Les participants à la conférence de deux jours, à laquelle ont participé plus de 500 personnes, sous le slogan : «1975-2019, 44 ans de lutte pour l'indépendance, la décolonisation du Sahara occidental, une garantie pour la paix, la stabilité dans la région», ont réaffirmé la nécessité de renforcer les liens entre les mouvements de solidarité et les différents intergroupes parlementaires, dans le but d'«encourager les rencontres, les visites aux territoires occupés et les actions internationales, pour lutter contre l’inclusion du Sahara occidental dans le champ d’application des accords commerciaux UE-Maroc», en dénonçant le «pillage continu», au vu et au su de tout le monde, des ressources naturelles sahraouies par des sociétés européennes avec la complicité du royaume chérifien, malgré les sentences de sa propre Cour de justice, rappelant les dernières sentences de la Cour de justice de l’UE ayant établi que le Maroc et le Sahara occidental sont des territoires distincts et séparés par des frontières géographiques, et que donc, l’accord de pêche proposé à la signature n’est pas applicable au Sahara occidental ni à ses eaux territoriales.

Après avoir responsabilisé l'Espagne, la France, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies de ce qui se passe sur le territoire sahraoui, le président du comité de coordination de l’Eucoco, Pierre Galant, a dénoncé «la politique de complicité» adoptée par certains gouvernements, et même des «organisations internationales qui ne remplissent pas leurs missions», dans une allusion au bafouement des droits de l'homme et aux réfugiés qui ne reçoivent pas l'aide humanitaire. Dans ce cadre, il a dit : «Nous dénonçons et condamnons vigoureusement l'Union européenne, et surtout l'Espagne et la France qui dressent un mur contre la voix des Sahraouis».

Dans ce cadre, le président de l'Association de protection des ressources sahraouies a estimé que la 44e édition de l'Eucoco est une occasion d’exiger l’application de la sentence de la CJUE, en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, par tous les pays de l’Union européenne et qu’ils participent activement à la recherche d’une solution juste et définitive.

Révision «probable» de la position sahraouie contre le colonialisme

En ce qui concerne le congrès du Front Polisario qui se tiendra en décembre prochain, le Premier ministre sahraoui, Mohamed El Ouali Akeik, a fait savoir que «les dirigeants sahraouis, ainsi que leur peuple, sont en passe de revoir la position sahraouie vis-à-vis du processus auquel a abouti leur cause nationale». Dans ce cadre, le chef de l'exécutif a ajouté que «toutes les options concernant la poursuite de la lutte du peuple sahraoui seront examinées au 15e Congrès du Front Polisario, y compris la lutte armée», précisant «que chaque proposition sera prise en considération».

Après avoir souligné que la poursuite de la situation actuelle est inacceptable, et que le Front Polisario va prendre des mesures décisives pour protéger le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, le Premier ministre a indiqué que l'objectif du Congrès est d'aborder toutes les démarches dans l'objet d'élaborer une réponse adéquate au blocage du processus de paix de l'ONU, qui est le résultat de l'intransigeance marocaine soutenue, entre autres, par la France et l'Espagne.

S'agissant de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le mandat de la Minurso, les participants à l’«Eucoco 2019 ont appelé à accélérer l'organisation d'un référendum d'autodétermination «libre» et «transparent» au Sahara occidental à travers l'activation du mécanisme de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux chartes internationales et résolutions onusiennes pertinentes. Ils ont rappelé que le peuple sahraoui et le Front Polisario qui supportent cette situation depuis 28 ans, après 16 ans de lutte armée, et ont donné plusieurs chances pour une résolution pacifique du conflit, «poursuivront la lutte par tous les moyens légitimes».

H. H.

------------------------------------

La position de l'Algérie saluée

Les intervenants de différents pays ont mis en exergue la «position» de l'Algérie dans la défense des droits des peuples opprimés, entre autres aux Sahraouis. Lors de son intervention, le Premier ministre de la RASD, Mohamed El Ouali Akeik, a remercié la position «constante» de l'Algérie et sa «solidarité» avec le peuple sahraoui, sachant que l'Algérie, qu'il considère comme «un pays frère», n'a pas tourné le dos au peuple sahraoui qui aspire à arracher son droit «juste» et «légitime» à l'autodétermination. Dans ce cadre, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps), Saïd Ayachi, a réitéré le soutien «inconditionnel» de l'Algérie, tout en précisant que «l'Algérie est aux côtés du peuple sahraoui». Par ailleurs, le président du CNASPS a pointé du doigt le Maroc qui «doit être traité et interpellé comme un occupant, un colonisateur» et cela se passe «sous le regard et le silence de la communauté internationale et sans aucun rappel à l'ordre, sans aucune condamnation de l'occupant marocain, assuré de l'impunité et de la protection de la France officielle». Dans ce cadre, M. Ayachi a rappelé que «depuis 1975, le royaume chérifien occupe illégalement le territoire du Sahara occidental et depuis 44 ans le Maroc réprime les Sahraouis chez eux, les torture, les arrête, les emprisonne et pille leurs richesses».

Dans ce cadre, le président du Cnasps s'est demandé avec tristesse : «Jusqu'à quand les Sahraouis vont encore assister aux violations répétées des droits de l'homme dans les territoires occupés par le Makhzen qui agit dans l'impunité ?». En revanche il a insisté sur le fait qu'«il ne faut pas nous laisser berner par l'hypocrisie des grandes puissances qui ne font que laisser s'éterniser une situation dramatique et inacceptable pour le peuple sahraoui».



Les participants à l’EUCOCO 2019 manifestent



Les participants à l’Eucoco 2019 ont organisé hier matin une manifestation de solidarité avec les Sahraouis emprisonnés dans les geôles marocaines, entre autres Mahfouda Lefkir détenue depuis le 5 novembre passé.

A cette occasion, les participants et les Sahraouis établis en Espagne ont manifesté dans les rues du Pays basque pour une marche populaire devant le palais du congrès européen à Gasteiz, dénonçant les «détentions arbitraires» et exigeant du gouvernement espagnol l'annulation de la Déclaration honteuse de Madrid signée en 1975, ayant permis l'invasion marocaine des territoires sahraouis.

Au cours de cette manifestation, les participants ont rappelé la résistance du peuple sahraoui contre l'occupation illégale du Sahara occidental par le Makhzen.

Dans ce cadre, ils ont rappelé que les Sahraouis sont victimes de violations des droits de l'homme, avec le silence complice de la communauté internationale, et le black-out médiatique sur la situation dans les territoires occupés.

H. H.

--------------------------

Soutien ferme du Panama

Le député à l'Assemblée panaméenne, Luis Esquivel, a réaffirmé le soutien ferme de son pays au peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance. «D'ici, de Victoria, je lance un appel à la communauté internationale et surtout à l'Onu, pour rappeler que toutes les résolutions internationales garantissent au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination», a lancé M. Esquivel, et d'ajouter : «De ce principe, je réitère le soutien ferme de mon pays au peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupant marocain». «J'espère que cette Eucoco sera la dernière, et que 2020 sera celle de l'indépendance du Sahara occidental», a ajouté le parlementaire panaméen.

M. Sidati rappelle la responsabilité de l'Espagne et de l'UE

Le ministre sahraoui délégué aux Affaires européennes, Mohamed Sidati, a souligné que l'Eucoco «constitue un message clair adressé à l'Espagne et à l'Union européenne pour leur rappeler leur responsabilité dans le conflit au Sahara occidental et les entraves pour la recherche d'une solution définitive et juste». M. Sidati, qui s'exprimait en marge des travaux, a dénoncé l'implication de l'UE dans l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies et la violation du droit international. «L'Europe, avec une politique maladroite, alimente l'occupation illégale marocaine au Sahara occidental», a-t-il soutenu. «C’est un message fort pour l’occupation et la répression marocaines, mais c’est aussi un message d’espoir qui démontre que le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui est renforcé et continue d’accompagner cette lutte jusqu’à la fin de la lutte pour la paix et la sécurité, la liberté et indépendance», a ajouté le responsable sahraoui. La conférence demande à l'Espagne d'assumer ses responsabilités dans la recherche d'une solution au conflit du Sahara occidental et que le nouveau gouvernement prenne une position constructive, a également indiqué M. Sidati.