Tourisme en Algérie : à la redécouverte du grand sud algérien

Chaque région en Algérie a ses propres spécificités, que l’on peut appréhender sans grande difficulté.

Cette impression se vérifie que l’on se déplace du nord au sud et d’est en ouest.

Le Sbou’a donne lieu depuis des temps immémoriaux à Béni-Abbès, à différentes activités religieuses et culturelles populaires, suivies par des milliers de personnes issues de divers endroits du pays, attirant une multitude de touristes en quête de dépaysement, de sensations fortes, ravis de découvrir les traditions, les mœurs et les coutumes de la région et la nature captivante du grand Sud.

La célébration de Mawlid Nabawi Charif qui est appelé Sbou’a, pour les autochtones, se distinguent par des rituels particuliers. Dans ce vaste rassemblement, les gens récitent des versets coraniques, déclament des poèmes en présence de toute la famille et de voisins autour d’un dîner. C’est une occasion pour raffermir les liens familiaux, se réjouir en célébrant cette fête religieuse, en présence même de nouveaux nés (garçons) qui sont dans les bras de leurs papas, portant dans la main des palmes de palmier, pour montrer à l’assistance que la petite famille a un nouveau garçon. La joie était remarquable, avec une température légèrement chaude durant le jour et froide après le coucher du soleil jusqu’à l’aube.

Malgré cette richesse traditionnelle et naturelle de la région, le tourisme demeure «vierge» selon Hadj Issa Ghuzlane, un homme âgé, qui précise que «s’il y a des infrastructures destinées aux touristes, la situation économique au niveau de la wilaya de Béchar va beaucoup mieux», estimant que «la promotion du tourisme dans la région pousse, notamment les jeunes, à travailler». Il indique que le taux de chômage dans la région est très élevé. Dans ce cadre, notre intervenant a dit que «le nombre d’usines industrielles dans la wilaya est très limité, se posant une série de questions sur «le manque d’usines productives à Béchar, connue pour sa vaste superficie», indiquant que «la majorité des produits exposés au marché local proviennent du nord et de la capitale en particulier», alors que «la wilaya de Béchar a des potentiels et une main-d’œuvre qualifiée qui peut satisfaire son marché de produits locaux, même inonder les marchés du Nord», rappelant que «des expériences faites sur la plantation de la banane, de fraises, pomme de terre et de tomate entre autres ont été réussies. Des encouragements et des facilitations administratives de la part des collectivités locales, pourront garantir à la wilaya de Béchar un avenir agricole prometteur avec une production opulente de fruits et légumes capable de satisfaire tout le marché national, et même le marché régional».

Pour M. Ghuzlane, le tourisme dans la wilaya de Béchar doit se consolider afin d’éviter le bricolage et la politique de la fuite en avant, car la région est vaste. «Nous avons besoin de guides cultivés qui connaissent pertinemment l’histoire et la géographie et la culture de la région». Dans ce cadre, M. Ghuzlane a plaidé pour une coordination entre les ministères, ceux du tourisme et de l’artisanat, la culture, la recherche scientifique et l’enseignement supérieur dans le but de «former des guides touristiques» maîtrisant la discipline, notamment qu’il y a des «écoles supérieures et des instituts nationaux qui forment des guides compétents».



Une hospitalité jamais démentie



L’hospitalité, la sympathie et l’accueil des habitants de Béchar, ainsi que la sécurité totale qui règne, sont aussi des facteurs favorisant des rencontres très chaleureuses et conviviales que l’on se trouve à Taghit, à la Saoura ou Béni-Abbès. Ce sont des localités à l’histoire plus que millénaire, qui deviennent à chaque saison touristique saharienne, des destinations préférées par les voyageurs et les touristes en direction de ce grand Sud de l’Algérie, tellement captivant.

Dans une visite guidée à la grande dune de Taghit, qui se distingue par la beauté de son site situé respectivement à 97 km au sud de Béchar. On est ravi par les différents paysages naturels, à savoir la dune au sable doré, les Ksour (des palais antiques), les palmeraies parsemées à travers la vallée. Cette nature contribue au renforcement des liens entre les Algériens et leurs hôtes étrangers. D’autant plus, que ces rencontres qui commencent par des salutations et se terminent avec des selfies, permettent aux visiteurs de constater de visu les réalités sociales et économiques de ces régions du Sud et participent à la promotion du potentiel touristique et culturel.



Bouteilles et sachets sur les dunes



Il y a toujours une gêne à signaler, un bémol à faire dès lors qu’il s’agit d’atteintes à l’environnement. Des bouteilles d’eau en plastique, des paquets de cigarettes et des sachets enlaidissent fortement les dunes de Taghit. Il s’agit de comportements nocifs perpétrés par certains visiteurs indélicats mais surtout agressifs à l’encontre de la nature. On ne peut qu’appeler au civisme et au respect de l’environnement.

Après des moments inoubliables, passés à contempler un coucher de soleil resplendissant et le grand désert qui s’étale langoureusement à perte de vue, on est choqué par ces déchets disgracieux jetés sur le sable. «C’est une catastrophe. Je pense qu’avant de demander à l’APC de nettoyer, c’est d’abord l’affaire du visiteur de ne pas jeter les épluchures de sa nourriture pas terre», souligne un visiteur qui exprime son mécontentement vis-à-vis de ce comportement, en pointant du doigt ces immondices. En disant que «la culture du tourisme est largement absente chez certains de nos compatriotes. Dès qu’il termine sa cigarette ou son dessert, contrairement au touriste étranger qui garde le mégot avant de le jeter dans la poubelle. Les nôtres mangent et laissent les détritus sur place alors qu’il y a des poubelles».

Ils ont dit :

Lamri Abdelkader :

« Une nouvelle image du tourisme saharien »

M. Lamri Abdelkader, le président-directeur général de la chaîne hôtelière El-Aurassi (filiale du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme), a dit que le secteur de l'hôtellerie dans le Sud-Ouest s'est renforcé avec la «reprise de certains hôtels dans le sud de l’Algérie, faisant allusion aux hôtels de Béchar et Ghardaïa.

À l’occasion de la réouverture officielle de l'hôtel Rym au chef-lieu de la wilaya-déléguée de Béni-Abbès, le premier responsable de chaîne hôtelière El-Aurassi a tenu à préciser que «si les choses tiennent la route comme prévu, ce sera une nouvelle image du tourisme, car notre objectif est de faire de cette structure un pôle touristique important pour le tourisme, et promouvoir la destination Saoura». Dans ce contexte, le responsable est revenu sur les caractéristiques touristiques de cette région, notamment que les habitants sont hospitaliers et se distinguent par un esprit ouvert.



Taleb Refaï :

« l’Algérie s’est absentée durant une longue période »



L’ancien secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Taleb Refaï a dit que «l’expérience du tourisme en Algérie est unique en son genre. Précisant que «l’Algérie jouit de potentiels du tourisme énormes».

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de la réouverture de l’hôtel Rym, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, à Béni Abbès, dans la wilaya de Bechar, M. Refaï a fait part de son optimisme et de l’avenir de l’Algérie en tourisme».

Après avoir mis en exergue les répercussions du tourisme dans l’amélioration de la vie quotidienne du citoyen, notamment dans le cadre du développement de l’économie et faire connaître le patrimoine local au monde, l’ancien responsable à l’OMT a rappelé que l’«Algérie s’est absentée durant une longue période, car elle s’est intéressée à d’autres sources économiques», considérant en revanche que «le tourisme est une richesse qui n’a pas de fin», au vu de «la diversification de l’économie devenue nécessaire».

Dans ce cadre, il est remarquable qu’au fil de décennies, le tourisme a connu un essor continu, c’est ainsi que le tourisme occupe une place de choix dans beaucoup de pays, l’apport du secteur engendre de nouveaux critères et principes de fondement par rapport aux nouvelles exigences induites par ce secteur.



Ibrahim Ayoub :

« En Algérie le potentiel d’accueil existe »



Ibrahim Ayoub, responsable au groupe CEO de l’ITIC (International tourisme investment conference) a estimé que l’Algérie a tout le potentiel pour accueillir les étrangers, rappelant que certaines statistiques ont mis en lumière les capacités de l’Algérie au sein des foires commerciales organisées dans les grandes capitales du monde.

Après avoir rappelé que le groupe CEO de l’ITIC vise à faciliter l’investissement dans le tourisme au niveau mondial, Ibrahim Ayoub a dit qu’«en Algérie, il y a un potentiel immense dans le tourisme, l’infrastructure est présente, il y a un aéroport et un développement extraordinaire à travers le pays».

D’autant plus que «la culture, les sites et les hôtels sont présents. C’est une chance pour le tourisme en Algérie».

S’agissant de la réouverture de l’hôtel Rym, le responsable a dit que cet espace est un autre acquis pour le peuple algérien.

