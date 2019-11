Partenariat université - entreprise : La connaissance au service de l’industrie

«La recherche, le développement et l’innovation en Algérie» ont été au centre des débats, hier, au village universitaire de l'université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB). Cette importante rencontre organisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) en partenariat avec l’USTHB et Massachusetts Institute of Technologie (MIT), a constitué une opportunité idoine aux spécialistes et universitaires pour tenter de répondre aux questions d’actualité économique et le partenariat entre l’université et l’entreprise. A cette occasion, les experts ont insisté à l’unanimité sur la nécessité de trouver les moyens et les mécanismes nécessaires pour transformer les travaux d'innovation et de recherche en opportunités de développement. Ils estiment également que du fait de l'évolution rapide et constante des nouvelles technologies, l’entreprise algérienne doit s’adapter davantage à cette mutation. A ce propos Aamar Boukhdami, PDG du groupe AMIMER-Energie a souligné qu’il est temps aujourd’hui à l’ensemble des entreprises souhaitant placer leurs produits sur le marché international de s’adresser aux porteurs de projets d’innovation. Il dira dans ce sens que les pouvoirs publics doivent dédier un financement à l’Intelligence artificielle porteuse pour l’économie nationale. De son côté, le Pr Kamal Youcef Toumi a mis l’accent sur les forces de changement de digital. Il a estimé que les entreprises algériennes peuvent atteindre le degré développement des grandes entreprises mais à condition, a-t-il dit «de savoir comment mettre en valeur les travaux de recherche et les transformer en produit innovant et de s’adapter à l’environnement économique actuel, etc.». Le recteur de l’université de l’USTHB, Nourdine Benali-Cherif a indiqué que la recherche et l’innovation ont toujours existé au niveau de nos universités. Ce qui manque, a-t-il dit, «c’est l’exploitation de ces produits de recherche par nos entreprises», insistant à cet effet sur la nécessité de renforcer le partenariat entre les deux institutions (université-entreprise). Mettant à profit cette occasion, M. Benali-Cherif a indiqué que «si on veut le développement de la recherche, il faut en premier lieu augmenter la part du PIB», avant d’afficher ensuite la disponibilité des universités pour aider les entreprises nationales à travers leur produit d’invention. Le président du FCE, Mohamed Sami Agli, a salué les efforts déployés par les universitaires et les chercheurs pour le développement de l’économie et en particulier l’entreprise, tout en affichant la disponibilité du FCE pour associer les universités à leurs actions dans le domaine de la recherche et le développement. «L’université constitue la colonne vertébrale de développement d’une entreprise», a-t-il ajouté. Selon lui, l’Algérie n’est pas encore arrivé à tirer profit de l’évolution industrielle qu’a connu le monde. Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple le manque des machines modernes, le manque d’automatisation des chaînes de production et la matière première locale ainsi que la faiblesse de l’intégrité des sous-traitants dans l’industrie. Il a affiché à cet effet sa pleine satisfaction quant aux capacités que recèle l’Algérie, notamment en termes de savoir qui lui permettra, sans nul doute, a-t-il précisé «de créer de la richesse et de développer notre économie», et de poursuivre «en Algérie nous avons tous les moyens, de parvenir ensemble, et les capacités de développement, tout en profitant de l’expérience de notre diaspora à travers le monde».

Makhlouf Ait Ziane