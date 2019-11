Dattes : L’Algérie veut en devenir le 1er exportateur mondial

Le marché national de dattes s’organise. Un nouveau système de contrôle sera créé en vue de faciliter l’exportation des dattes algériennes vers les marchés extérieurs, avec à la clé une possibilité d’assurer le contrôle du produit à exporter sur les sites des unités de conditionnement agréés par les services du commerce, des douanes et de la santé pour protéger le produit et délivrer les certifications de conformité. Intervenant sur ce sujet, Ali Bey Nasri, président de l’Anexal, indique, dans une déclaration citée par le quotidien Echourouk, qu’avec les conventions signées avec d’autres pays, dont le Canada et la Russie, l’Algérie pourra devenir le premier exportateur en dattes.

Pour ce faire, l’Algérie devra multiplier ses efforts pour détrôner la Tunisie, du 1er rang mondial, en termes de valeur grâce à la variété Deglet Nour. Pour les recettes d’exportation, les dattes sont le deuxième produit agricole tunisien exporté par le pays avec un chiffre atteint, en 2018, de 598 millions de dinars. Selon les prévisions du ministère de l’Agriculture, la récolte de dattes en Tunisie battrait, cette année, tous les anciens records, avec une production de très bonne qualité, estimée à 340.000 tonnes, contre 289.000 tonnes en 2018 et 305.000 tonnes en 2017. En termes de chiffres, la production des dattes est passée de 600.000 tonnes à 1 million de tonnes en 2019, soit l’équivalent de recettes de 50 millions de dollars. D’autre part, il convient de préciser que le ministre du Commerce a été catégorique, affirmant : «Nous ne devons pas continuer à dévaloriser la qualité de la datte algérienne par rapport à celles des autres pays».

Il relève que ce produit «symbole et de qualité ne doit en aucun cas atteindre les marchés étrangers à un prix inférieur à 2,5 euros le kilogramme», car, a-t-il dit, ceux qui l’exportent à un prix inférieur, comme l’indiquent certaines données «privent la datte algérienne de sa valeur ajoutée», au moment où le marché mondial «se montre prometteur pour la datte algérienne vu sa qualité». Il faut savoir qu’en dépit d’une remarquable évolution de la production, l’exportation du produit dont la qualité n’est plus à prouver, peine à se développer. En effet, si la production est passée de 6 millions de quintaux à 11 millions de quintaux en huit ans (entre 2010 et 2018), l’exportation n’a représenté que 3,5% des quantités produites.

Aujourd’hui, le financement constitue le principal problème qui se posait pour les exportateurs de dattes, car ne bénéficiant pas du crédit Rfig, comme les autres producteurs, outre l'absence d'accompagnement technique. Se voulant rassurant, M. Djellab a fait savoir que son département ministériel œuvrait, en coordination avec les ministères de l'Agriculture et des Finances, à trouver des solutions aux problèmes et difficultés rencontrés par les exportateurs de cette filière, notamment à travers le soutien et l'orientation des opérateurs économiques, en vue de consolider la place des dattes algériennes sur les marchés étrangers, outre une série de mesures d'accompagnement à l'exportation, à travers le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE), qui prend en charge désormais les coûts de transport interne et 50% des coûts de transport à l'exportation.

Pour la filière, la vigilance s’impose en ce sens de protéger les dattes algériennes de la fraude, de la contrefaçon, de la spéculation et de la contrebande.

Fouad Irnatene