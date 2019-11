COSOB : Atelier technique sur « La conformité » : Un gage de bonne gouvernance

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) organise, mercredi prochain, au siège du ministère des Finances, son troisième atelier technique sur «La conformité».

Animé par des professionnels nationaux et internationaux, cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions fixées par l’article 7 du règlement COSOB n°15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des Intermédiaires en Opérations de Bourse (IOB), ainsi que celles prévues par l’article 4 de l’instruction COSOB n°16-04 du 18 décembre 2016 portant sur les fonctions et les conditions de qualification et d’inscription du responsable de la conformité, précise la COSOB.

L’objectif recherché à travers l’organisation de cet atelier consiste à contribuer au renforcement des compétences des professionnels de la place financière, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption et de fraude financière. Le président de la COSOB, M. Abdelhakim Berrah, précise, à ce propos, que «La conformité est distincte de la légalité» et que «ce qui est légal n’est pas forcément conforme».

La conformité, a-t-il expliqué, couvre trois grands risques lié notamment à la sécurité financière (corruption, lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme…), à la protection contre la fraude (les abus de marché, conflit d’intérêt, respect des règles de transparence…) et enfin, à la protection des intérêts des clients dans la vente des produits et services, les échanges entre le client et l’établissement financier. Aussi, la conformité tend à s’imposer en tant qu’exigence de plus en plus forte au sein des établissements financiers et des entreprises. Loin d’être associée uniquement aux seules contraintes, la conformité s’avère également un facteur et un atout de compétitivité en ce sens qu’elle contribue à «améliorer l’image et la confiance tout en identifiant les risques».

Dans cette optique, le responsable de la conformité est appelé à s’enquérir et détenir les informations, à vérifier leur véracité dans l’intérêt de toutes les parties.

En fait, l’environnement dans lequel évolue le marché financier impose que les chargés de la conformité soient en mesure de maîtriser les techniques et réglementations qui leur permettent d’anticiper les risques, de mieux les maîtriser. Dans ce sens, le rôle de la conformité, consiste en premier lieu à donner aux concernés les moyens de détecter et de surveiller les risques de non-conformité, et de s’assurer, par conséquent, de la sécurité des opérations financières, en vérifiant que celles-ci sont dûment conformes aux règles déontologiques et à la législation. Des préalables garants de la confiance et de la sécurité pour tous, clients et établissements financiers. De ce fait, la conformité est un pilier fondamental qui exige que, les acteurs du marché financier ainsi que les Intermédiaires en Opération de Bourse (IOB) doivent impérativement s’inscrire dans la conformité des standards internationaux et de la législation algérienne pour être en mesure d’assumer leur mission de contrôle des flux financiers dans les normes et conditions requises.

D. Akila