Musique : Une conférence sur l’industrie musicale en Afrique

La 3e édition de la conférence "Music In Africa", un événement panafricain destiné aux acteurs de l'industrie musicale, se tiendra du 28 au 30 novembre dans la capitale ghanéenne, Accra. Organisée par la Fondation Music In Africa, cette conférence réunira des professionnels et experts de la musique de plus de 50 pays pour discuter des opportunités et défis du secteur, indique un communiqué des organisateurs. Au programme de cette manifestation artistique, des tables rondes, des expositions, des sessions de networking, des ateliers de formation et des showcases d’artistes du continent et de la diaspora. Cet événement panafricain, qui permet aux acteurs de l’industrie de la musique d’échanger des idées, découvrir de nouveaux talents et créer des liens commerciaux, se tient chaque année dans une ville africaine différente et attire des acteurs de l’industrie mondiale de la musique.