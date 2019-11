Il est né en novembre 1919 à Médéa : Mahboub Bati, le génie de la musique algérienne

Vous écoutez n’importe quelle chanson du parolier et compositeur Mahboub Bati et vous vous rendez-comte que vous avez affaire à un génie de la musique, à un compositeur exceptionnel et à un parolier doué, ancré dans la société dans laquelle il vit, forcément donc pudique et sensible à ce qui taraude les gens : l’amour, l’amitié, les liens familiaux, la cupidité et autres sujets discutés dans les chaumières. Le parcours de Mahboub Bati dans la vie n’a rien de particulier. Il est né le 17 novembre 1919 à Médéa sous l’occupation française, comme dans l’ensemble du pays et comme pour les familles algériennes, la misère est un lot quotidien avec laquelle il faut apprendre à survivre. S’ensuit une courte scolarité et de petits boulots pour les jeunes algériens à l’orée de leur adolescence. Le jeune Mahboub Bati se passionne pour la musique et apprendra les rudiments de l’art musical auprès d’un professeur juif. Il s’initie ensuite à la clarinette puis jouera progressivement de tous les instruments, notamment à cordes et à vents. Médéa s’avéra étroite et sans avenir pour le jeune Mahboub Bati. Il rejoint Alger avec l’aide d’un membre de sa famille, et en 1937, il intègre la troupe théâtrale de Mahieddine Bachtarzi. Il fréquente le milieu chaâbi à La Casbah et fera connaissance des chanteurs de ce genre musical comme El Hadj M’Hamed El Anka.

En 1940, Mahboub Bati intègre l’orchestre de la Radio. Pour lui c’est la consécration. Il ne va pas s’arrêter là et il en magasinera des expériences riches musicalement. Il s’essayera à la composition tout en continuant à jouer dans des orchestres.

Il écrira en premier lieu pour Abderrahmane Azziz une touchante et mélancolique chanson sociale «La3ma» (L’Aveugle) que reprendra avec brio dans les années 70 Mohamed Lamari. Mahboub Bati s’est déjà inscrit dans le moderne. Il composera ensuite pour Mohamed Lamari, Amar El Achab et Amar Ezzahi.

Il entamera ainsi sa révolution en dépoussiérant le chaâbi qui a ses adeptes des inconditionnels de l’ancien registre. Ils seront les premiers à crier au scandale. Pour eux le chaâbi ne se chante que d’une seule façon, à la manière d’El Hadj M’Hamed El Anka, leur idole. Mahboub Bati ne tombera pas dans le piège de ce faux débat. Audacieux, il poursuivra sa route comme touché par la grâce de la création. Début des années 60, le soucis des artistes était de gagner les faveurs des jeunes Algériens, la plupart épris de musique occidentale et orientale mais pas de musique algérienne. Même El Anka n’a pas de grâce à leurs yeux. Boudjemâa El Ankis parle de cette époque dans un long entretien dans le journal Horizon vers la fin des années 80 : «Nous voulions reconquérir notre jeune public et avec le compositeur Mahboub Bati, nous nous sommes attelés à cette mission».

La grande tentative aura pour nom «El Barah» dont personne n’en voulait. Mahboub Bati s’est largement inspiré de «Hier encore j’avais vingt ans» de Charles Aznavour. Lamari était le premier destinataire de la chanson et il a refusé, puis ce fut au tour d’El Hachemi Guerouabi qui trouvera que le texte ira mieux pour un vieux et non un jeune comme lui. Nous sommes en 1968 et comme la chanson semblai lui être destinée, ce fut finalement Guerouabi qui l’enregistrera avec beaucoup d’appréhensions, et cela se comprend. « C’était audacieux, soit on réussissait et c’était la gloire, soit on échouait et c’était la catastrophe. Finalement, nous avons réussi, Mahboub Bati et moi», disait Guerouabi.

La pari était difficile parce qu’il faut replacer cette chanson dans son contexte, et les adeptes d’El Anka, les traditionnalistes, les attendaient au tournant. La suite tout le monde la connaît. Guerouabi et Bati feront un duo de choc et ensemble, ils feront un tabac avec des titres très injustement qualifiée de chansonnettes et qui s’avèrent être aujourd’hui de véritables chefs-d’œuvre, aussi bien sur le plan musical que sur le plan littéraire et poétique.

Pour vous en convaincre, il faut penser à lire les textes de ces chansons et à étudier la musique. Personne n’a fait cet effort intellectuel, ni les chanteurs, ni les musiciens, ni même Mahboub Bati en personne, et encore moins les professeurs de l’Institut supérieur de musique. A titre d’exemple «Chams el barda» est un cas d’école. La chanson parle de la frigidité avec de la pudeur et des métaphores. Une façon de dire que n’importe quel thème peut être abordé avec la finesse et rigueur. Abdelkader Bendaâmèche lui a rendu hommage avec une biographie. Mahboub Bati au parcours exceptionnel peut encore intéresser des biographes. Il mérite au moins une stèle érigée à sa mémoire à Alger.

