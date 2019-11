Industrie du livre en Algérie : Un futur florissant

L’industrie du livre connaît une évolution considérable en Algérie et enregistre une véritable dynamique, ces dernières années. Des éditeurs rencontrés, lors de la 24e édition du salon du livre d’Alger, ont bien affiché leur optimisme quant à la «progression positive» que connaît ce secteur et qui témoigne d’un «futur florissant» pour ce domaine, tout en réclamant le développent du réseau de distribution, maillon faible de la chaîne.

Parmi ces maisons d’édition, «APIC édition», existante depuis 2003. Bien que ses propriétaires disent avoir débuté «petitement» avec l’édition de deux livres seulement en 2008, relatifs au patrimoine algérien; «l’art du tapis», et avec «de modestes moyens», mais leurs rigueur et détermination ainsi que leur présence sur le continent africain et d’autres pays européens témoignent que l’Algérie «peut et doit» jouer un rôle culturel dynamique dans le continent et partout dans le monde en se positionnant comme plateforme d’échanges et d’initiatives.



Éclaircir l’opinion publique



Cette maison d’édition ne se limite pas au roman ou seulement aux auteurs algériens, bien au contraire, elle s’est ouverte sur le monde et plus particulièrement le continent africain, pour faire connaitre la littérature africaine riche, avoir l’échange et surtout approfondir le savoir. Entre roman, poésie, nouvelles, essais, livre historique… APIC édition se lance toujours à la conquête des livres enivrants, avec des textes qui suscitent beaucoup d’intérêt, qui dérangent, qui poussent aux questionnements, des éclaircissements à l’opinion publique, qui contribuent au développent culturel de la société, comme «poel», «le nettoyage ethnique de la Palestine» et bien d’autres. «nous éditons tous les livres qui nous semblent importants dans le but d’éclairer sur des problématiques qui concernent soit la sociologie, la politique ou l’économie… et qui ne bénéficient pas d’une bonne communication et une bonne publicité des médias dominants», nous explique Samia Zennadi, relevant que l’éclairage de l’opinion publique ne se fait pas seulement sur les questions d’actualité algériennes, mais aussi africaines, arabes et maghrébines. «on essaye toujours de détourner l’opinion publique sur un certain nombre de questions relatives à l’actualité. Donc, on essaye d’éclaircir et de briser l’interdit imposé par les médias dominants, c’est ce que nous avons fait avec Edward saïd».

Selon la propriétaire de cette maison d’édition et éditrice, Madame Samia Zennadi Cheikh, l’intérêt pour la littérature africaine n’est pas hasardeux mais «il dépasse les contours d’une certaine littérature algérienne, la critique littéraire absente aidant, qui est aujourd’hui nécessaire pour nous et c’est aussi un moyen de se mesurer. L’Afrique est une frontière à découvrir et à franchir par l’ouverture qui doit être un choix réfléchi et non un air conjoncturel».



Une maison d’édition algérienne tournée vers l’Afrique



Les responsables de cette maison ne se limitent pas à l’édition des ouvrages algériens. Leur ambition et leur amour pour les livres et les nouveautés dépassent les frontières. Ils manifestent un grand intérêt pour les publications africaines en mettant en valeur l’axe éditorial africain de la maison, une ligne éditoriale développée en particulier dans la collection «résonances», comme le précise la responsable de cette maison, Madame Samia Zennadi Cheikh. D’ailleurs, APIC fait partie des rares maisons d’édition en Algérie qui réserve dans son catalogue d’édition une place pour les littératures africaines. Dans ce sillage, madame, Zennadi s’est donnée à cœur joie de nous présenter quelques titres africains poignants, en l’occurrence Edward saïd.

«nous avons également participé à des coéditions et des partenariats avec plusieurs éditions africaines, comme l’essai de l’économiste sénégalais Sanou M’Baye «l’Afrique au secours de l’Afrique» et bien d’autres ouvrages», a-t-elle souligné, en ajoutant : «Nous suivons de très près la vie éditoriale et littéraire africaine sur le continent ou dans les diasporas africaines. Nous essayons d’être présents aux rencontres et aux salons organisés en Afrique et nous avons des personnes du domaine qui se chargent de cela», a-t-elle encore expliqué. Elle nous a fait savoir que le choix des ouvrages se fait d’abord par la lecture. «nous éditons des textes et non pas des noms», précise-t-elle, ajoutant qu’il y a eu toujours la rencontre avec ces auteurs avant toute édition. En plus, et selon l’éditrice, la particularité de ces éditions réside dans la disponibilité de la version originale du livre, accompagnée d’une traduction.



Mise en valeur des éditeurs



Par ailleurs, notre interlocutrice dénonce ce qui entrave le secteur de l’édition, à savoir la distribution, en la qualifiant «de handicap» pour le développement de l’édition en Algérie. «en premier lieu, les librairies se font de plus en plus rares. Celles qui existent sont au standard ancien : pas de librairie spécialisée avec des espaces d’échanges de petites rencontres… », souligne-t-elle en précisant que l’éditeur «doit être mis en valeur pour permettre l’élargissement du lectorat». «Il faut qu’on ait un périmètre stratégique où la culture peut combler ce qui a été créé par les guerres, les crises économiques», relève-t-elle. APIC édition se lance dans la création du livre en version «ipom» pour être au diapason des nouvelles technologies.

Kafia Ait Allouache