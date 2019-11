Grand angle : Oui mais ?

Mike Pompeo, le secrétaire d’État, n’aura pas réussi à sauver le soldat Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien. Ce dernier a été inculpé pour corruption, abus de confiance et malversation dans trois affaires différentes, alors qu’il tente de former un nouveau gouvernement. Pourtant, Mike Pompeo n’a pas lésiné sur les moyens pour lui éviter des poursuites judiciaires. Le dernier en date est sa déclaration du 18 novembre dans laquelle il affirme que les États-Unis ne considéraient plus les colonies israéliennes dans les territoires occupés comme «contraires au droit international». Le tollé général suscité par cette déclaration prouve, si besoin est, son absurdité, voire sa nullité. Au regard du droit international et de la quatrième Convention de Genève signée en 1949, dont l’article 49 interdit les «colonies de peuplement» : «la Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa population civile dans le territoire occupé par elle.» C’est pourquoi, estiment des analystes, la déclaration de Pompeo n’engage rien juridiquement. Elle s’inscrit dans une logique électorale américaine et israélienne. Selon eux, elle «répond en fait à une logique électorale, autant aux États-Unis, où Donald Trump est déjà en campagne pour l’élection présidentielle de 2020, qu’en Israël». Et de rappeler que «déjà en 1981, Ronald Reagan, alors président des États-Unis, avait affirmé la même chose», à savoir que «les colonies n’étaient pas illégales». Il n’en demeure pas moins que les réactions de condamnation suscitées par cette nouvelle déclaration ont également vite fait de rétablir une vérité qu’Américains et Israéliens tentent d’occulter : l’implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés est et demeurera illégale. Et parce que la communauté internationale est unanime à reconnaître cette illégalité, que les alliés américains d’Israël tentent d’imposer en faisant fi du droit international, il est temps qu’elle s’unisse pour soutenir la lutte du peuple palestinien et imposer la solution à deux États, seule voie viable et à même d’imposer la paix dans la région. Et pour cause, il ne suffit plus de réagir : il faut désormais agir. C’est à ce prix que les Palestiniens seront rétablis dans leurs droits légitimes.

Nadia K.