Interdiction des armes chimiques : L’ONU à l’unisson

Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont adopté une déclaration sur l'interdiction de l'emploi d'armes chimiques. «Le Conseil réaffirme que l'emploi d'armes chimiques constitue une violation du droit international et condamne dans les termes les plus vigoureux l'emploi d'armes chimiques», souligne cette déclaration, adoptée à l'unanimité à l'initiative du Royaume-Uni. «L'emploi d'armes chimiques en tout lieu, à tout moment, par quiconque, en quelque circonstance que ce soit, est inacceptable et représente une menace pour la paix et la sécurité internationales». «Le Conseil se déclare fermement convaincu que les personnes responsables de l'emploi de ces armes doivent répondre de leurs actes», précise la déclaration. Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité «exhorte tous les États qui ne l'ont pas encore fait à devenir sans tarder parties» à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.