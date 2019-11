Formation d’un gouvernement en Tunisie : Poursuite des concertations politiques

Les concertations entre un groupe d'experts, chargé d'élaborer le programme d'action du prochain gouvernement tunisien par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, et les représentants des partis Qalb Tounes, Attayar et la coalition Al Karama, ont démarré, vendredi, a rapporté l'agence de presse TAP. Le porte-parole du parti Qalb Tounes, Hatem Mliki, a qualifié la rencontre de «fructueuse», indiquant qu'elle a porté sur l'élaboration du programme d'action du prochain gouvernement et les futures orientations, selon la TAP. Mliki a relevé que les rencontres avec ce groupe d'experts «ne détermineront pas la position politique de chaque parti, étant donné que la commission est essentiellement technique». «Ces rencontres permettront de définir les points communs du programme à élaborer et leur degré de conformité avec les orientations globales de chaque formation politique», a-t-il ajouté. Réagissant à la déclaration du président d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, sur la participation de Qalb Tounes au prochain gouvernement, Mliki a indiqué que la participation de son parti au prochain gouvernement est une «question prématurée», ajoutant que Qalb Tounes «assumera sa responsabilité selon la position qu'il adoptera qu'il soit dans le gouvernement ou dans l'opposition».