Colonies israéliennes en Palestine occupée : « Illégales », selon Londres

Le ministère britannique des Affaires étrangères a réaffirmé que la position de Londres sur les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés n'avait pas changé, les qualifiant d'«illégales», a rapporté, vendredi, l'agence de presse palestinienne, WAFA. «La position du Royaume-Uni sur les colonies israéliennes est claire, c'est illégal au regard du droit international», a souligné dans un communiqué le ministère sur le site du gouvernement britannique. Le ministère a ajouté que cela représente un obstacle à la paix et menace la viabilité d'une solution à deux États, «Nous exhortons Israël à mettre un terme à son expansion coloniale qui aura des résultats négatifs», a-t-il encore dit. Lundi dernier, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, avait déclaré que son pays ne considérait plus les colonies israéliennes dans les territoires occupés comme «contraires au droit international». Cette déclaration a été vivement condamnée par les Palestiniens et l'ensemble de la communauté internationale.