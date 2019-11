Présence militaire américaine au Japon : Moscou, préoccupé

Si les relations entre Russes et Japonais n’est pas tellement au beau fixe, à cause du vieux contentieux autour des fameuses îles Kouriles, la présence des troupes américaines dans l’archipel ne semble pas favoriser un rapprochement souhaité tant par Moscou que par Tokyo. Ce sentiment d’inquiétude a été clairement affiché par le ministre russe des Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov, à Nagoya (centre du Japon), au cours d'un point de presse, à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Le diplomate russe a même qualifié l’implantation des troupes américaines dans cette région de source d’inquiétude pour sa sécurité et «un problème sur la voie d'une évolution dans la qualité des relations russo-japonaises». Les deux pays discutent régulièrement de la manière de parvenir à la signature d'un traité de paix toujours en suspens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce blocage est dû à un différend territorial concernant quatre îles volcaniques des Kouriles du Sud, appelées Territoires du Nord au Japon. Tokyo considère officiellement ces quatre îles annexées par l'URSS en 1945 comme appartenant au territoire du Japon. En novembre 2018, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre japonais Shinzo Abe sont convenus, à Singapour, d'accélérer les pourparlers sur la base d'une déclaration de 1956. «Quand la déclaration de 1956 était en discussion, l'Union soviétique avait déjà dit que toute cette déclaration ne pourrait être pleinement réalisée que dans le contexte d'une cessation de la présence américaine sur le territoire du Japon», a poursuivi M. Lavrov. La déclaration de 1956, document qui avait rétabli les relations diplomatiques entre le Japon et l'Union soviétique, mentionne la restitution de deux des quatre îles au Japon, mais seulement une fois la paix signée. Ce texte avait été annulé par l'URSS en 1960, après la signature d'un traité de coopération entre Tokyo et Washington. Quelque 54.000 militaires américains sont actuellement stationnés au Japon, et, pour le moment, le Président Trump ne compte nullement dégraisser cet effectif, alors que les relations entre les deux pays, particulièrement au niveau commercial, affichent une embellie. De ce fait, en continuant à jouer les trouble-fêtes, Washington compte empêcher Tokyo de se distraire d’une réalité qui n’est pas près de changer. M. T.