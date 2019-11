Natation, Championnat national interclubs : Début des compétitions à Sétif

Le coup d’envoi du championnat national interclubs de natation a été donné à la piscine semi-olympique de 25 mètres du complexe olympique d’El Bez à Sétif avec la participation de 504 nageurs, dont 191 nageuses représentant 30 équipes de 8 Ligues locales. La première séance de cette compétition organisée par la Fédération nationale de natation (FAN), avec la coordination de la Ligue locale de la même discipline a été marquée par la domination relative des équipes algéroises, le GS pétroliers, détenteur du titre 2018-2019, le Sahel nautique d’El Biar et le Club poste d’Alger ainsi que le club RT Aïn El Turck et Bahia d’Oran, a-t-on constaté. Selon le directeur de l’organisation sportive de la FAN, la compétition peut réserver des surprises, «les premiers résultats donnent pour favoris les clubs d’Alger mais il reste encore deux séances et des épreuves qui peuvent changer le classement». De son côté, le directeur du complexe sportif

El Bez, Boubaker Chenane, a relevé que tous les moyens ont été mobilisés pour réussir cette compétition.

Le championnat national de natation interclubs, programmé en 3 séances, deux jours de suite, se déroule avec la participation des nageurs issus des Ligues d’Alger, Boumerdès, Tipasa, Batna, Oran, Blida, Sétif et Tlemcen, a-t-on signalé. Le classement sera établi en points pour désigner les clubs devant monter sur le podium.