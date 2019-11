Tennis : Coupe Davis : L’Espagne égalise (1-1) face à l’Argentine

L'Espagne a égalisé 1-1 contre l'Argentine en quarts de finale de la Coupe Davis après la victoire de Rafael Nadal sur Diego Schwartzman

(6-1, 6-2) dans le second simple, vendredi dernier à Madrid, et les deux équipes vont jouer le double décisif. «J'ai joué à un très bon niveau et mon service est passé. Voyons comment ça va se passer dans le double», a déclaré le N.1 mondial avant de quitter le court. Guido Pella avait remporté le premier simple pour l'Argentine aux dépens de Pablo Carreno (6-7) (3/7), (7-6) (7/4), (6-1). Au dernier moment, le capitaine espagnol, Sergi Bruguera a décidé d'intégrer Nadal dans la paire de double au côté de Marcel Granollers à la place de Feliciano Lopez. En face, l'Argentine alignera Leonardo Mayer et Maximo Gonzalez. Carreno a, quant à lui, été choisi pour jouer le premier simple en raison du départ précipité de Roberto Bautista la veille pour aller au chevet de son père, dont la Fédération espagnole a depuis annoncé le décès.