Affaire USMA - MCA : Zetchi désavoue Medouar

Alors que le TAS a reporté son verdict dans l’affaire dite du derby USMA-MCA, Kheireddine Zetchi a été l’auteur, vendredi dernier, de déclarations qui contredisent dans le fond et dans la forme la décision de la LFP de programmer le derby le jour d’une date Fifa, envers et contre tous. Medouar doit se sentir encore plus seul depuis…

L’affaire du derby USMA-MCA connaît encore des rebondissements. Alors que le club de Soustara a déjà fait appel auprès du TAS après les sanctions lourdes qui lui ont été infligées suite à sa décision de boycotter le match, Kheireddine Zetchi s’est expliqué pour la première fois, en long et en large, sur cette affaire. Et lorsqu’on écoute l’avis du président de la FAF, l’on comprend vite que le choix de maintenir le match a été pris par la LFP seule, au mépris de l’accord dûment passé avec la FAF lors d’une réunion du Bureau fédéral.

En effet, M. Zetchi a dit clairement que «la FAF et la LFP s’étaient mises d’accord pour programmer le derby lors d’une date Fifa à la seule et unique condition que l’USMA soit d’accord. Or, cette dernière a affiché publiquement sa position de ne pas vouloir jouer le match à la date initiale, invoquant le motif de l’absence de six joueurs internationaux retenus pour des matches en sélection. Une demande de report avait été envoyée, mais la LFP avait ignoré la requête du club champion en titre et maintenu le match nolens volens.

À travers la déclaration de Zetchi, c’est le président de la LFP, déjà fragilisé par la décision de reporter le match USMBA-PAC -pour laquelle Zetchi jure ne pas avoir eu aucune influence de quelque nature que ce soit- qui doit se sentir davantage isolé.

La semaine dernière, le président de la LFP dénonçait une «campagne d’acharnement contre sa personne», mais selon l’avis du président de la fédération sur la question, il devrait assumer seul le choix de faire jouer le match coûte que coûte…

Amar B.