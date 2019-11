Infrastructures à Batna : Mobilisation de plus de 310 millions de dinars pour les structures sportives

Une enveloppe financière de plus de 310 millions de dinars a été mobilisée à Batna pour le renforcement de diverses structures sportives à travers les communes de la wilaya, a-t-on appris vendredi dernier auprès des services de la wilaya. Ces subventions ont été allouées aux communes concernées lors d’une réunion présidée par le chef de l’exécutif local, Farid Mohamedi a précisé la même source détaillant que ces montants ont été décidés suite aux sorties de terrain effectuées par le wali et les préoccupations soulevées par beaucoup de citoyens rencontrés dans diverses communes de la wilaya. La même source a relevé que le stade Chahid Idriss-Allaoua de Barika a été retenu pour un projet de réhabilitation ainsi que la réalisation de trois stades de proximité pour un montant de 90 millions de dinars dans la même commune. Aussi, il est programmé l’aménagement du stade communal d’Ain Touta et la réalisation de deux stades de proximité, dont un sera consacré pour les entraînements du club de l’Entente sportive d'Aïn Touta (ES Aïn Touta), évoluant en division Excellence ainsi que l’acquisition pour le même club d’un bus. La commune de Merouana a bénéficié une enveloppe de 130 millions de dinars allouée pour l’aménagement du stade communal du groupement d’habitat Chidi et une maison de jeunes au regroupement d’habitat Ali- Nemer, la réalisation d’un stade de proximité, a-t-on encore noté. Neuf millions de dinars ont également été attribués pour la réhabilitation du stade communal de la collectivité Bouhlilet et 45 millions de dinars consacrés pour la réaménagement du stade communal de Oued El Ma. La même source a indiqué que le chef de l’exécutif local a relevé à maintes occasions la volonté des services de la wilaya d’accompagner et appuyer les communes de Batna dans leurs programmes de réhabilitation du secteur de la jeunesse et des sports à travers les diverses propositions présentées.