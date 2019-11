Ligue 1 (11e journée) : Favorable au CRB

La onzième journée du championnat de Ligue Une, prévue aujourd’hui, samedi, et dimanche, s'annonce pour le moins passionnante. Dans le choc des extrêmes, le leader MC Alger aura un périlleux déplacement à effectuer à Chlef. Son co-leader et voisin du CR Belouizdad sera, pour sa part, hôte de la très accrocheuse formation de l'AS Ain M'lila.

Malgré la difficulté de la mission, les joueurs du Mouloudia d'Alger semblent déterminés à revenir avec une victoire de Chlef, face au premier relégable. "Nous allons à Chlef avec la ferme intention de revenir avec les trois points de la rencontre. Après notre lourde défaite à domicile face à la JSK, on a retrouvé les ressources nécessaires pour venir à bout du CABBA, qui n'était pas une équipe facile à manier. Nous sommes leaders et nous voulons le rester jusqu'à la fin de la phase aller. On ne peut pas se permettre un faux pas avant le match important au CRB, avec qui on partage la tête du classement. On sait parfaitement que notre adversaire, qui occupe une place très inconfortable, va tout faire pour s'imposer. Nous nous sommes préparés en conséquence", a déclaré l'attaquant du MCA, Frioui, avant le déplacement de son équipe. De leur côté, les protégés du coach Zaoui, pas très à l'aise à domicile depuis le début de l'exercice, veulent redresser la barre. L'ASO, plus faible défense avec seulement trois réalisations, n'a remporté qu'une seule victoire sur ses terres. C'était face à la JSK. "Face au CRB, nous sommes passés à côté d'un exploit. C'est une défaite qui nous a fait mal. Nous allons dès ce week-end nous ressaisir. Face au Mouloudia, nous sommes déterminés à gagner malgré la difficulté de la rencontre. Notre position au classement ne nous permet plus de faire de faux pas à domicile. Nous respectons l'adversaire, mais on n'a pas d'autre choix que de s'imposer coûte que coûte. Je pense qu'il y aura beaucoup d'engagement dans ce match", a indiqué le joueur de l'ASO Ledrâa, la veille du match. Une belle confrontation en perspective. La meilleure ligne offensive sera opposée à la seconde meilleure défense du championnat. Par ailleurs, le Chabab de Belouizdad, qui a le vent en poupe, accueille l'ASAM, auteur d'un parcours honorable jusque-là. "Avant d'aborder le derby décisif face au Mouloudia, on doit d'abord penser à la rencontre face à l'ASAM, qui ne sera pas de tout repos. C'est une équipe très accrocheuse, qui ne va certainement pas nous faciliter la tâche. On doit rester vigilants pour enchaîner un autre succès et maintenir notre belle dynamique", a souligné le joueur du Chabab Selmi.

Les poulains du coach Ait Djoudi n'envisagent nullement de se déplacer à Alger dans la peau de la victime expiatoire. Ils comptent bien jouer un mauvais tour à leur homologue du CRB. "Nous sommes conscients de la difficulté de notre mission face au leader. Le CRB va tout faire pour gagner devant son public. Notre adversaire va certainement entamer la rencontre avec force pour essayer de marquer rapidement. On doit bien gérer le premier quart-d'heure de la partie et rester concentrés durant tout le match. Je pense que nous avons les moyens de revenir au moins avec le point du nul. En tout cas, nous allons tout faire pour", a mentionné le sociétaire de l'ASMA, Demene. Pour sa part, la JSK, qui ne parvient pas à trouver une stabilité au niveau des résultats, veut absolument confirmer face à la JS Saoura, at home. Un match qui se jouera à huis clos.

"Notre succès face au MCA nous a galvanisés. On doit à présent confirmer face à la JSS, qui n'est pas une équipe facile à jouer. On doit gagner pour rester en course, même si on aurait souhaité que notre public soit présent", a indiqué Benbot, promu au poste de gardien titulaire. De son côté, la JSS veut se racheter après son faux pas à domicile face au MCO (1-1), la semaine dernière. Le coach Boughrara, qui ne fait pas vraiment l'unanimité au sein des supporteurs de la formation phare de Béchar, pense avoir les clés pour surprendre l'équipe dont il fut longtemps le portier. "Jouer à huis clos pourrait s'avérer un avantage, en effet. Cela dit, on ne compte pas vraiment sur ce détail pour réaliser un bon match face à la JSK. On s'attend à une confrontation difficile. Surtout que le club kabyle est sur une courbe ascendante en ce moment. De notre côté, on s'est bien préparés pour cette empoignade. Si les choses se déroulent comme prévu, je pense qu'on a des chances de réaliser un bon résultat à Tizi-Ouzou", a souligné l'entraîneur de la JSS. A suivre, par ailleurs, les rencontre USB - USMA et NAHD - MCO, qui ne manquent pas d'intérêt non plus. Face à une formation des Zibans, qui flirte avec la zone de relégation depuis l'entame de la saison, les joueurs de Dziri veulent profiter de la situation et du huis clos pour enchaîner un autre succès et se replacer dans la course. Dimanche, le MCO, dans une forme exceptionnelle, tentera de damer le pion au Nasria, auteur d'un parcours en dents de scie, pour se maintenir sur le podium. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge accueille l'Entente de Sétif, dans une position difficile aussi. Le Paradou AC, qui n'arrive toujours pas trouver son équilibre après le départ de nombreux titulaires durant le mercato estival, devra sortir le grand jeu pour espérer venir à bout de la formation de l'ESS, donnant l'impression d'avoir repris du poil de la bête depuis un moment. Pour sa part, le nouveau promu, le NC Magra, reçoit le Chabab Ahly de Bordj Bou Arréridj, pas très à l'aise hors de ses bases. Un derby de l'Est qui s'annonce électrique. Les locaux veulent profiter de l'occasion pour quitter la zone de relégation, en venant à bout de leurs hôtes.

Redha M.