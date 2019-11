Hommage à Bahlaz et Kardjena

L’association Radieuse vient d’honorer les deux champions olympiques, Bahlaz Houari et Kardjena Kamel, qui viennent de s’illustrer aux championnats du monde de para-athlétisme qui se sont déroulés à Dubaï, en remportant deux médailles d’or. Bahlaz a remporté le titre au lancer du poids et Kardjena au Salonge.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, a remis un diplôme d’honneur, une médaille du mérite et des cadeaux aux deux champions, à titre de reconnaissance pour avoir porté haut les couleurs de l’Algérie, sachant que c’était un défi pour cette catégorie de sportifs qui mérite respect et encouragements. La cérémonie s’est déroulée en présence des anciens internationaux, Ali Meçabih, Cheikh Benzerga, Mokhtar Chibani et Smaïn Faradji, ainsi que des adhérents de la Radieuse.

Bahlaz et Kardjena ont remercié l’association pour cette louable initiative, ainsi que l’encouragement continu de ses responsables durant toute la préparation des Mondiaux et lors du sacre.

Pour sa part, Kada Chafi a rendu un vibrant hommage aux deux athlètes, ainsi qu’à leurs entraîneurs et dirigeants, mettant en exergue le rôle positif joué par leurs parents et leur entourage, sans oublier le soutien indéfectible de l’État qui a mis à leur service tous les moyens pour atteindre cette performance.