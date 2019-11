Ayant obtenu 16 médailles aux Mondiaux-2019 de para-athlétisme : la sélection de Handisport honorée par M. Raouf Bernaoui

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a honoré, jeudi dernier, au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC), les athlètes de la sélection algérienne de para-athlétisme, lauréats de 16 médailles aux Mondiaux-2019 de la discipline, qui se sont déroulés du 7 au 15 novembre à Dubaï.

Ayant honoré l’emblème national dans cette compétition internationale, avec 16 médailles, dont 2 en or (Nassima Saifi et Houari Bahlaz), les athlètes ont fait preuve lors de ce tournoi d’une grande volonté de vaincre et une ambition démesurée pour brandir le drapeau national haut dans le concert des Nations. «Je n’aime pas l’appellation ‘’d’athlètes aux besoins‘’ mais plutôt ‘’champions aux grands talents et détermination’’. Ils sont des grands champions qui prouvent à chaque rendez-vous international leur dévouement pour la patrie et leur passion pour le sport», a déclaré le ministre de la Jeunesse et Sports.

Les athlètes de la sélection nationale, auréolés par 16 médailles ont pu s’imposer face à des athlètes du monde entier, avec au total 16 médailles (2 or, 8 argent, 6 bronze). La sélection algérienne a occupé la 15e place du classement général des Mondiaux-2019 sur un total de 122 pays participants, ce qui prouve leur haut niveau, eux qui poursuivent la mission de leurs prédécesseurs comme feu Mohamed Allek, plusieurs fois champions du monde et en Jeux para-olympiques.

Multiple championne du monde, Nassima Saifi, lauréate de médaille d’or au lancer de disque après l’exploit de battre le record du monde, également médaillée d'argent au lancer de poids, s'est dite très honorée par cette cérémonie.

«J’espère que les médailles décrochées à Dubaï procurent un sentiment de joie et de fierté à tous les Algériens. C’est une immense fierté et un honneur incommensurable de porter les couleurs de l’Algérie sur les podiums internationaux.

Ma volonté de vaincre et ma rigueur au travail ne va pas cesser pour décrocher d’autres médailles et rendre fier le peuple algérien», a-t-elle fait savoir.

Le Premier ministre, Nourddine Bedoui, a également adressé un message de félicitations aux champions algériens, lu en son nom par le directeur de cabinet du Premier ministère, Abdelhakim Chater, et a encouragé les para-athlètes algériens à se dépasser pour décrocher d’autres succès. Pour encourager les champions algériens, le gouvernement algérien a attribué des récompenses (sommes d’argent) à tous les athlètes médaillés lors des Mondiaux de Dubaï. Il y a lieu de rappeler que 22 athlètes algériens ont pris part à cette compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020.

