Aïn Témouchent : 3 ans de prison requis à l’encontre du petit-fils d’Ould Abbès

Le représentant du droit commun près le tribunal d'Aïn Témouchent a requis, jeudi, une peine de 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 200.000 DA, à l’encontre du petit-fils de Djamel Ould Abbès et de trois autres accusés, pour «constitution d’association de malfaiteurs», «diffamation et atteinte à la vie privée», «outrage et délits de falsification de documents officiels» et «humiliation d’un fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction». Les quatre mis en cause sont poursuivis dans l'affaire d'une page subversive sur Facebook, où le principal accusé, le petit-fils de Djamel Ould Abbès, en détention provisoire, a nié toute relation avec affaire, prétendant qu’une autre page portant le même nom et les mêmes coordonnées que la sienne véhiculait les faits pour lesquels il est inculpé. APS