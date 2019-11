Pathologies cardiaques : Bientôt un registre national

Un fichier national regroupant les maladies vasculaires existantes en Algérie ainsi que des statistiques fiables va être publié dans les prochain mois, a déclaré, jeudi dernier, le secrétaire général de la Société algérienne de cardiologie, lors de la tenue des travaux du 3e Congrès international de la Société algérienne de cardiologie (CISAC), placé sur le thème ‘‘Les facteurs cardiovasculaires et leurs impacts’’.

Dans une déclaration accordée à la presse, Mohamed Lamine Bouzid a expliqué que ce fichier va permettre l’élaboration d’une stratégie nationale de prise en charge des malades souffrant de pathologies cardiaques et affirmé que les pathologies cardiaques constituent l’une des principales causes de mortalité dans le pays. Ce registre national qui existe déjà depuis une année au niveau de l’ensemble des structures sanitaires du pays permettra de recenser les malades souffrant de cette maladie.

Dans son allocution, le président de la Société algérienne de cardiologie a révélé que les syndromes coronaires aigus se placent en tête des maladies cardiovasculaires causant le plus grand nombre de décès en Algérie, avec comme principal facteur de risque le tabac avec une prévalence qui avoisine les 7%.

Le professeur Mohamed Chettibi a affirmé qu’il existe un nombre important de personnes atteintes du syndrome coronaire aigu qui décèdent avant d'arriver à l’hôpital. «C'est cette partie de l'iceberg qu’on ne voit pas. C'est sur ces patients-là, dont on ne connaît pas le nombre, qu'on veut agir», a-t-il dit en relevant que le registre qui est cours de finalisation va permettre, «sans doute», aux malades souffrant de la pathologie coronaire d'arriver au «bon moment» et au «bon endroit» afin qu'ils puissent recevoir les traitements «adéquats» et «être sauvés». Poursuivant ses propos, le spécialiste a fait savoir que l’hypertension artérielle ainsi que le diabète constituent également des facteurs de risque fréquents chez la population algérienne, avec respectivement 39,9 % et 35,2% des patients concernés, et souligné que la prise en charge de la maladie coronaire repose souvent sur une stratégie «invasive» en vue d’une revascularisation «précoce».

Ce congrès qui devra s’étaler sur trois jours est axé sur la présentation des innovations technologiques en matière médicamenteuse, lesquelles sont destinées à la prévention des infarctus du myocarde (crises cardiaques) qui sont souvent mortels.

Le diabète, l’insuffisance cardiaque, l’imagerie cardiaque, l’hypertension artérielle, les nouveaux anticoagulants, et autres sujets seront discutées au cours de plénières controverses, ateliers, débats.

Les spécialistes ont affirmé que notre pays «est à jour» s'agissant des données scientifiques et consent des efforts pour l’être également sur le plan de l’acquisition des nouveaux dispositifs et équipements thérapeutiques, lesquels sont très coûteux. Ils ont, surtout, insisté sur l'importance de la prévention et affirmé que si on adopte un mode de vie «sain», on va «certainement» diminuer le risque d’être atteint de ces pathologies.

Sarah Benali Cherif