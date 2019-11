Œuvres sociales de l’éducation nationale : Versement des primes pour 18.000 retraités

Bonne nouvelle pour les retraités de l’éducation. La Commission nationale des œuvres sociales du secteur de l’éducation vient d’annoncer la régularisation de la situation de plus de 18.000 travailleurs, qui étaient jusque-là, privés de leur pension et ce avant la fin de l’année en cours.

Il s’agit également du versement de primes de départ à la retraite d’un montant de 25 millions de centimes pour chacun, avant le 31 décembre date de l’expiration du mandat de la commission. Une enveloppe de 4,5 milliards de centimes du budget 2019 de l’éducation sera, donc dégagée à cet effet.

Selon la commission, le nombre de retraités concernés constitue le dernier lot de 2017, dont les dossiers d'études ont été gelés, en plus d'un lot de 2018 et d'un autre lot de 2019. En ce qui concerne les demandes de prêts exceptionnels notamment d’achat ou de construction de logement, la commission affirme la régularisation de pas moins de 350 dossiers, et ce grâce à la récupération de prêts antérieurs estimés à plus de 5,1 milliards de centimes. Par ailleurs, et dans le cadre de son programme d’activité, la même commission a invité les agences à procéder au retrait des cahiers des charges y afférant, afin d’organiser des voyages touristiques ainsi que des Omra pour le personnel de l’éducation. La commission a demandé aux agences de tourisme intéressées par la nécessité de s’inscrire et de verser une somme estimée à 2.000 dinars sur le compte bancaire de la commission et de fournir des offres appropriées avant la sélection des agences qui assureront les voyages.

Aussi, les travailleurs qui souhaitent s’inscrire pour bénéficier des voyages touristiques au Maroc, sont appelés à se présenter au niveau des commissions wilayales afin de s’inscrire et d’attendre le tirage au sort, où les noms seront annoncés une semaine avant les vacances d’hiver.

Il est à rappeler que les œuvres sociales représentent un dispositif de solidarité de l’Etat envers tous les travailleurs. Elles se constituent totalement de la contribution financière à hauteur de 2% de la masse salariale des travailleurs en sus des traitements et salaires versés chaque mois. La politique générale est d’attribuer 60% du budget général, qui avoisine les 10 milliards de dinars, à la prime de retraite. 30% seront réservés aux chapitres d’aides sociales et les dossiers médicaux. Les 10% restant vont aux loisirs, à savoir les colonies de vacances et les voyages religieux et touristiques. Cette stratégie nationale est variable selon les besoins de chaque wilaya. Il y a lieu de souligner que le mandat de cette commission a été prolongée de deux années, en raison de l’absence de consensus entre ses membres, autour de notamment l’article portant sur les modalités d’élection, centralisées ou non centralisées.

Dans une déclaration à la presse le chargé de communication du CNAPESTE, Messaoud Boudiba, a appelé la tutelle à intervenir au plus vite et trouver une solution afin d’éviter le blocage.

«Nous avons deux options possibles. La première consiste en l’organisation rapide des élections et la deuxième c’est de procéder au prolongement du mandat actuel de la commission, le temps de préparer le vote», a-t-il suggéré. Le Secrétaire général du SATEF a estimé, de son côté, que la meilleure solution est de procéder au gel du fonds, jusqu’aux prochaines élections.

S. B. C.