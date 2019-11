Soins à l’étranger : Stratégie commune entre 3 ministères

Optimiser la prise en charge médicale du citoyen algérien, tel est notamment l’objectif assigné à travers la mise en place d’une stratégie commune regroupant les secteurs de la sécurité sociale, de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. «Cette stratégie vise l’élaboration d’ambitieux programmes de santé en vue de prodiguer des soins de qualité aux malades en réduisant les transferts à l’étranger», a révélé, jeudi dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Tidjani Hassan Haddam, qui s’exprimait lors d’une rencontre d’évaluation et de concertation pour le suivi du taux d’avancement des travaux lancés pour le traitement de plusieurs dossiers qui concernent les trois départements ministériels, a souligné l’engagement de l’Etat à œuvrer à réunir les conditions nécessaires permettant la concrétisation «réelle» et «effective» de la politique nationale sociale et sanitaire au profit du citoyen algérien dans les quatre coins du pays.

«Cette rencontre confirme notre intérêt de renforcer davantage la coopération interministérielle pour plus de complémentarité dans le but de promouvoir les échanges et le partage des expériences dans un domaine en relation directe avec la population, à savoir prodiguer des services de qualité en matière de santé et de sécurité sociale», a-t-il précisé en présence des ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Relevant la nécessité de «renforcer» les compétences en vue «d’optimiser» le traitement des dossiers stratégiques «communs», il a mis en relief la particularité de la coopération qui caractérise le secteur de la santé et celui de la sécurité sociale. «Celle-ci est le fruit d’un travail continu et de plusieurs rencontres qui ont été organisées entre les deux départements», a-t-il informé, ajoutant que donner l’accès aux soins de qualité à tous les malades reste l’objectif à atteindre. Haddam a, dans son allocution, fait part de sa conviction que l’avenir de la sécurité sociale nécessite la conjugaison des efforts de l’ensemble des intervenants, précisant que servir le citoyen est une responsabilité nationale. Il dira que le système national de la sécurité sociale œuvre pour accorder toutes les facilitations pour permettre aux malades une meilleure couverture sanitaire.

«Ceci, a-t-il dit, en obéissant aux principes de la sécurité sociale à savoir la justice et l’égalité entre les différentes couches de la société».

«La rencontre d’aujourd’hui, a-t-il poursuivi, est consacrée à l’évaluation des travaux de la commission interministérielle entre les secteurs de l’enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale chargée de la mise en œuvre du projet en relation avec l’amélioration du rendement des structures sanitaires de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés». Il a, à ce propos, évoqué les nombreux dossiers qui ont été ouverts à cet effet, citant, entre autres, le système de la contractualisation entre les structures de la sécurité sociale et les établissements de santé publique, l’uniformisation en matière de prescription et de délivrance des ordonnances médicale, la politique nationale du médicament, la prévention et la prise en charge sanitaire des wilayas du Sud du pays et des Hauts plateaux.

Pour Haddam, le choix de ces dossiers «n’est pas fortuit» du fait de leur «importance» dans l’organisation et la planification en matière de soins sanitaires pour une «meilleure» maîtrise des dépenses. Il a, dans le sillage, souligné le rôle «important» que joue le secteur de l’enseignement supérieurs dans le renforcement des capacités et la formation des compétences qui sont à même de promouvoir les structures hospitalières au bénéfice du citoyen algérien.

Miraoui insiste sur l’inter-sectorialité du système de santé

De son coté, Mohamed Miraoui, a indiqué que le système de santé en Algérie repose sur des bases «constantes» et cité en premier lieu l’intersectorialité, précisant que le succès du système de santé ne pourra être atteint sans un système de sécurité sociale «efficient».

Poursuivant ses propos, le ministre de la Santé a indiqué que ce travail commun vise à «améliorer» la performance des structures et des prestations sanitaires fournies aux citoyens et affirmé que le travail était en cours pour «concrétiser» les objectifs tracés en vue de fournir une prestation sanitaire de «qualité» et à «moindre coût».

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a évoqué le rôle de son département en matière de formation continue, a mis en avant la mission assignée à la recherche scientifique dans la consolidation des deux secteurs de la Sécurité sociale et de la Santé. Tayeb Bouzid a fait part à cette occasion de la disposition du secteur à «accompagner» la Sécurité sociale et la Santé.

Kamélia Hadjib