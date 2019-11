Conférence européenne de soutien au peuple sahraoui

Une délégation du Conseil de la nation participe aux travaux

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prend part depuis hier aux travaux de la 44e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), à Vitoria-Gasteiz. La conférence se tiendra cette année sous le slogan «1975-2019 : 44 ans de lutte pour l'Indépendance, la décolonisation du Sahara Occidental, une garantie de la Paix et de la Stabilité dans la région». Selon l'ordre du jour de la conférence, quatre axes seront débattus dans le cadre d'ateliers de travail à savoir, «les ressources naturelles», «la consolidation de l'Etat sahraoui», «les droits de l'Homme et les territoires occupés» et «politique et média».

La délégation du Conseil de la nation est composée du président de la commission de l'agriculture et du développement rural, Bibi Abid en qualité de chef de délégation, et les membres Mohamed Zakaria, Rachid Boushaba, Ahmed Bedda, Abderrahmane Madani, Djebril Ghouma et Mohamed Kadous.

Plus de 500 personnes prennent part à la Conférence

Plus de 500 personnes prennent part, vendredi et samedi à Vitoria-Gasteiz, aux travaux de la 44è Conférence. «La ville de Vitoria-Gasteiz réunit toutes les conditions pour accueillir la 44e édition de l’Eucoco, et sera à la hauteur de cet événement international important, auquel on attend plus de 500 personnes, venues de tous les points de l’Etat espagnol et de l’étranger», a affirmé la Commission organisatrice sur son site internet.

Prennent part à cet événement, tenu cette année sous le slogan, «1975-2019, 44 ans de lutte pour l'Indépendance. La décolonisation du Sahara occidental, une garantie pour la paix et la stabilité dans la région», des délégations algériennes représentant notamment l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui (CNASPS).

Côté sahraoui, le Premier ministre, Mohamed Louali Akeik est accompagné du président du Conseil national sahraoui (Parlement), Khatri Adouh, et d'une importante délégation composée de ministres et de représentants de différentes intuitions nationales, membres d'organisations de la société civile, députés et militants des droits de l'Homme des zones occupées du Sahara occidental.

Lles organisateurs ont indiqué qu'un programme riche a été élaboré pour ce rendez-vous important et sera, également, l'occasion pour lancer un appel à l'Etat espagnol pour assumer ses responsabilités historique, politique et morale envers le peuple sahraoui. Dans ce sens, une rencontre interparlementaire au Parlement basque, en présence du Président du Parlement sahraoui, Khatri Addouh était prévue vendredi après-midi pour l'inauguration de cette Conférence. Une autre rencontre entre les municipalités et les Députations basques, et les autorités du Front Polisario, est également à l'ordre du jour.

A rappeler que l'Eucoco œuvre dans le cadre d'un réseau international d'associations et de personnalités pour permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétérmination.