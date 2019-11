Autorité nationale indépendante des élections : Un fichier national électronique du corps électoral

«Après avoir maîtrisé l'aspect juridique du processus électoral et l'aspect humain via la signature de la Charte d'éthique des pratiques électorales par les parties prenantes, l’Autorité nationale indépendante des élections est parvenue aujourd'hui à réaliser un autre exploit en maîtrisant l'aspect technologique grâce au fichier national électronique du corps électoral et la plateforme électronique de surveillance des élections», a déclaré le président de l'ANIE.

M. Mohamed Charfi qui s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de lancement du fichier national électronique du corps électoral et de la plateforme électronique de surveillance des élections, tenue au siège de l'Autorité, a souligné que l’ANIE poursuivrait ses efforts en créant un portail électronique pour communiquer avec les citoyens et ouvrant sa propre page sur les réseaux sociaux. Poursuivant ses propos, ce responsable a révélé que «pour l'instant, l’Autorité nationale indépendant des élections n'a ouvert aucune page officielle». Il est à retenir, cependant, que, côté informatique, tous les efforts déployés au niveau de l’ANIE et toutes les réalisations dans ce sens ont été concrétisés grâce aux «ingénieurs en informatique de l'ANIE», a précisé l’orateur. Il faut dire que les journalistes présents sur site ont été conviés ensuite à effectuer — avec les responsables de l'ANIE — une visite au niveau de la salle des opérations de la plateforme électronique de surveillance des élections. Donnant de plus amples détails à propos de cette plateforme électronique de surveillance des élections, M. Charfi expliquera à l’assistance venue nombreuse que celle-ci est «sécurisée, opérationnelle et prête à l'emploi». En somme, elle est «entièrement maîtrisée», a assuré le président de l’ANIE.

Il faut savoir que cet outil électronique est en mesure «d'assurer la communication avec les représentations communales et de wilaya relevant de l'ANIE, le jour du scrutin, et ce en assurant la réception des données, leur collecte et leur analyse de manière électronique», puis la proclamation de résultats exacts et précis, à l'instar du fichier électronique électoral. Aussi et pour la réception des données, il y aura en tout pas moins de cinquante appareils consacrés à la réception des données (un appareil au niveau de chaque wilaya outre les deux autres réservés à l'opération de vote à l'étranger). Interrogé par les journalistes présents en marge de cet événement, M. Charfi a relevé que «l’ANIE n'a relevé aucun dépassement depuis le début de la campagne électorale». Le président de l’ANIE mettra également à profit cette même occasion pour mettre en relief toute l’importance de faire preuve de «civisme sans le recours à la violence, et ce, en dépit des différents points de vue au sein des composante de la société», a-t-il dit.

M. Ali Draâ : « La campagne électorale se déroule dans le calme. »

Et d’ajouter que «la divergence dans les points de vue ou les méthodes est normale, mais nous voulons arriver à bâtir un Etat au sein duquel tous les Algériens vivront en toute liberté et démocratie».

Evoquant «les partisans du boycott», il dira que ces derniers «ont le droit d'exprimer leur opinion sans toutefois porter atteinte aux droits des autres et leur intérêt à participer aux élections». Le chargé de l'information auprès de l'ANIE a pour sa part souligné que «la campagne électorale se déroule dans le calme et la sérénité la plus totale». M. Ali Draâ qui s’exprimait jeudi dernier lors d’un point de presse a émis le souhait de voir ce climat se poursuivre jusqu'au dernier jour de la campagne.

Le conférencier a soutenu que «l'évaluation de la campagne électorale à ce jour est positive, en ce sens que les candidats observent le Code électoral et la Charte de déontologie de la pratique électorale».

S’exprimant à propos de «l'interdiction par certains candidats à certains médias de les accompagner pour couvrir leurs activités dans le cadre de la campagne électorale», le chargé de communication a appelé les institutions médiatiques et les candidats à communiquer entre eux et à faire preuve de respect mutuel pour ne pas amplifier les choses et ne pas s'attarder sur certains détails pour faire réussir la campagne électorale et l'ensemble du processus électoral au regard des conditions que traverse la pays».

Par ailleurs et en ce qui concerne certaines «défaillances enregistrées par l'Autorité concernant les affiches n'ayant pas encore été placées dans les espaces réservés», le conférencier a assuré que ce point «sera rattrapé par les candidats au courant de la semaine prochaine».

